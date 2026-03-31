«El club me ha comunicado que, por el momento, no se va a renovar mi contrato más allá de 2027. Eso significaría que el año que viene será mi último año en Leverkusen», declaró Hofmann en Sky.
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«Me lo ha comunicado el club»: parece que el exjugador internacional va a ser descartado en Leverkusen
El delantero aún no tiene un plan concreto para el futuro. Hofmann cumplirá 35 años el año que viene, pero todavía no piensa en retirarse. Se siente «en plena forma. Estoy lleno de energía, así que, en general, no creo que esto vaya a terminar. Lo que pase después, aún está por ver», afirmó el exjugador internacional (23 partidos con la selección).
Hofmann fichó por el Leverkusen en el verano de 2023 procedente del Borussia Mönchengladbach por unos 13 millones de euros y formó parte del equipo campeón dirigido por Xabi Alonso. En la temporada actual, el jugador de 33 años suma 26 partidos en todas las competiciones (3 goles, 3 asistencias), tras no haber sido convocado inicialmente para la Liga de Campeones durante la fase de liga.
Hofmann prevé dejar Bayer después de 2027
Hofmann considera que su papel en el equipo es estable. «Puedo decir que recibo muy buenos comentarios del entrenador sobre mi rendimiento en los entrenamientos, que soy de los que siempre dan el máximo», afirmó al hablar de su colaboración con Kasper Hjulmand. Las fluctuaciones en los minutos de juego forman parte del oficio, algo que «casi todos los futbolistas experimentan a lo largo de su carrera».