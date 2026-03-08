La polémica estalló tras el empate de Barreiro en el minuto 89, cuando se vio a Mourinho enfrentándose con el banquillo del Oporto. El exentrenador del Chelsea y del Real Madrid recibió una tarjeta roja y, mientras se dirigía al túnel, hizo un gesto con el pulgar y el índice juntos, como si se refiriera a alguien pequeño.

Tras el partido, Mourinho explicó por qué fue expulsado: «El árbitro dijo que me expulsó porque lancé un balón hacia el banquillo del FC Porto. Eso es completamente falso. Muchas veces, en nuestros goles, lanzo el balón hacia la grada para dar una oportunidad a un afortunado aficionado. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero iba dirigido a las gradas. Me expulsaron injustamente. El cuarto árbitro hizo un trabajo terrible durante todo el partido y siguió haciéndolo cuando se lo dije al árbitro».

El técnico de 63 años confirmó entonces que González fue quien provocó su ira por parte del cuerpo técnico del Oporto, y añadió: «Me llamó traidor 50 veces. Me gustaría que me explicara: ¿traidor a qué? Fui al FC Porto, le di mi alma al FC Porto, fui al Chelsea, fui al Inter, al Real Madrid, di la vuelta al mundo y dediqué las 24 horas de mi vida cada día. A eso se le llama profesionalidad. Cuando él se fue al Marsella, ¿fue un traidor? ¿Traidor a qué? Podría haberme insultado de una forma que yo hubiera aceptado mejor, pero creo que fue un ataque a mi profesionalidad, que es algo que valoro mucho».