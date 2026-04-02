Mbappé se refirió a las críticas que ha recibido por su rendimiento defensivo desde su llegada al Real Madrid, y afirmó: «Soy un jugador que defiende un poco menos que los demás, y a veces eso puede ser un problema».

Y añadió: «Es cierto que lo hago menos, pero siento que, cuando lo hago, tiene un impacto real en el equipo; en el Real Madrid, cuando lo hago, se ve que todos hacen lo mismo».

Y continuó: «Me critican por eso, y no me molesta porque es una crítica constructiva».