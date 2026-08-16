El técnico del Arsenal se deshizo en elogios hacia sus jugadores después de que conquistaran el primer título de la temporada con una convincente victoria sobre sus rivales por el campeonato. Los goles de Riccardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Odegaard aseguraron una tarde cómoda para el conjunto del norte de Londres, que se mostró intenso y físicamente superior durante todo el encuentro. El resultado supuso la mayor diferencia de victoria en una final de la Community Shield desde 2014, dejando al técnico del City, Enzo Maresca, con muchas preguntas por responder antes de la nueva campaña.

Hablando con los medios poco después del pitido final, Arteta destacó la importancia de la actuación. «Estoy extremadamente feliz con el rendimiento y con la victoria. Hablamos del deseo que tenemos de empezar la temporada y de demostrarnos a nosotros mismos cuánto lo queremos, y vi muchas cosas positivas ahí contra un rival de primer nivel», explicó el español.

Añadió: «Creo que lo de hoy se debe a la preparación que hicimos en la pretemporada y a las decisiones que han tomado los chicos después del Mundial para asegurarse de que están preparados y de que quieren jugar en esta competición. Me impresionó mucho la manera en que jugamos y la manera en que competimos, así que ese es el nivel para nosotros. Estoy seguro de que vamos a ser realmente, realmente competitivos».