Marsch reunió a sus jugadores en círculo sobre el césped justo después de que Stephen Eustaquio asegurara la victoria 1-0 en el segundo minuto de descuento. El técnico estadounidense les dijo que eran «héroes canadienses» en un discurso apasionado. Preguntado por esa muestra pública de afecto, Marsch, fiel a su estilo, respondió sin rodeos a quienes critican sus métodos.

«A la gente le gusta decir que reunirnos en el campo es puro teatro», afirmó en la rueda de prensa posterior al partido. «Me importa una mierda lo que digan. Lo único que me importa es nuestro equipo y lo que hacemos juntos. Después del partido los medios nos dispersan, así que ese es el único momento para estar juntos.

«Siempre dejo que hablen los líderes, porque son canadienses y esta es su selección. Quería recordarles lo importante que será este momento para el deporte en el país. Es un placer ser su entrenador; esa responsabilidad me motiva a prepararlos y darles una plataforma para que den lo mejor de sí. Hoy lo lograron».