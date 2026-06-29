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«¡Me importa una mierda!»: Jesse Marsch explica su discurso «performativo» sobre los «héroes» del campo dirigido a los jugadores de Canadá tras la histórica victoria en la fase eliminatoria del Mundial
En defensa de la reunión tras el partido
Marsch reunió a sus jugadores en círculo sobre el césped justo después de que Stephen Eustaquio asegurara la victoria 1-0 en el segundo minuto de descuento. El técnico estadounidense les dijo que eran «héroes canadienses» en un discurso apasionado. Preguntado por esa muestra pública de afecto, Marsch, fiel a su estilo, respondió sin rodeos a quienes critican sus métodos.
«A la gente le gusta decir que reunirnos en el campo es puro teatro», afirmó en la rueda de prensa posterior al partido. «Me importa una mierda lo que digan. Lo único que me importa es nuestro equipo y lo que hacemos juntos. Después del partido los medios nos dispersan, así que ese es el único momento para estar juntos.
«Siempre dejo que hablen los líderes, porque son canadienses y esta es su selección. Quería recordarles lo importante que será este momento para el deporte en el país. Es un placer ser su entrenador; esa responsabilidad me motiva a prepararlos y darles una plataforma para que den lo mejor de sí. Hoy lo lograron».
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Invertir en la identidad nacional
Marsch se ha volcado en su papel al norte de la frontera, hasta cantar el himno antes del inicio. Aunque nació en Wisconsin y fue asistente de la selección estadounidense, se identifica con los valores de su actual equipo.
«Mira, soy estadounidense y estoy orgulloso de serlo, pero creo que los ideales y las características del pueblo canadiense encajan muy bien conmigo», explicó este técnico de 52 años. «Valoran la amabilidad, valoran la generosidad. Es un país muy acogedor con los forasteros, que valora más lo que haces que lo que dices. Sé que a los estadounidenses nos tachan de bulliciosos, arrogantes y francos. En muchos aspectos eso me define, o al menos así me ven. Pero, de nuevo, me da igual».
Elogios para Eustaquio, el héroe del partido
Más allá de su actitud desafiante, Marsch mostró su lado sensible al hablar de Eustaquio, cuyo gol en los últimos minutos clasificó a Canadá para los octavos de final por primera vez. El centrocampista ha vivido un año duro tras perder a sus padres. Marsch destacó por qué el jugador cedido por el Oporto era el indicado para dar el momento más importante del torneo a Les Rouges.
«Steph es uno de los jugadores más fiables y que mejor entiende lo que buscamos como equipo», afirmó el entrenador. «Tras perder a sus padres en un año, y al ser tan unido a su hermano, no se me ocurre nadie que se merezca más este momento en un grupo de personas increíbles. Quizá Steph es el que más se lo merece. Me alegro mucho por él y creo que, desde algún lugar, sus padres nos están mirando y lo han visto».
- AFP
Centrémonos ahora en los octavos de final
Tras lograr por fin una victoria por KO, Canadá se prepara para enfrentar a Holanda o Marruecos en Houston. El regreso de Alphonso Davies, quien aportó energía tras siete semanas de baja, ha dado un gran impulso al equipo. Se espera que el defensa de 25 años sea titular en los octavos de final, el mayor desafío de su campaña para el Mundial 2026.