Rooney, quien marcó goles en la Premier League para el Everton FC —archirrival del Liverpool— y el Manchester United, dijo del veterano entrenador de los Reds: «Klopp es el único técnico del Liverpool con el que me habría encantado jugar, pero no para el Liverpool, claro».
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«Me hubiera encantado jugar con él»: la leyenda del ataque quiere marcar goles para Jürgen Klopp
Rooney comparó a Arne Slot, sucesor de Klopp, quien en 2024 ganó la Premier con el LFC pero ahora es criticado por su floja segunda temporada. «Ya he dicho antes que Arne Slot no tiene el carisma que tiene Klopp», afirmó Rooney: «Lo que aportaba Klopp, simplemente con el hecho de pasearse por un restaurante con una botella de cerveza, es lo que le gusta a la gente de Liverpool».
Klopp, exentrenador del BVB, dirigió al Liverpool durante nueve años y conquistó la Premier League y la Liga de Campeones. Tras un descanso, ahora trabaja como director de fútbol global en Red Bull.
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Rooney ve un bajón en el rendimiento de Van Dijk y Salah
Rooney atribuyó la irregular temporada del Liverpool al bajo rendimiento de Virgil van Dijk (34) y Mohamed Salah (33). «Lo más difícil para un jugador es darse cuenta de que ya no estás al nivel que tenías antes», explicó el ahora cuarentón. A él también le pasó en 2016, cuando el United fichó a Zlatan Ibrahimovic: «Ya no jugaba, pero quería seguir jugando y por eso me cambié de equipo. Lo acepté».
Como él, Salah dejará el Liverpool este verano. En cambio, Van Dijk parece que se quedará. Rooney sentencia: «Desde el inicio de la temporada lo repito: la edad afecta a todos y, en algún momento, las piernas fallan. Eso le ha pasado a Salah y también a Van Dijk, ya no son los mismos. Pero son los líderes del vestuario, lo que dificulta que otros asuman ese rol».
Rooney no cree que Van Dijk (contratado hasta 2027) se marche este verano, aunque advierte: «A menudo vemos a jugadores que se quedan demasiado tiempo».
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Las etapas de Wayne Rooney como profesional
Periodo Club Partidos Goles Asistencias Títulos 2002 - 2004 Everton FC 70 17 5 0 2004-2017 Manchester United 559 253 143 18 2017-2018 FC Everton 40 11 3 0 2018-2020 D.C. United 52 25 14 0 2020-2021 Derby County 35 7 3 0