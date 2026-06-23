«Me he partido de risa»: Deniz Undav, héroe del partido de la DFB, y Nadiem Amiri no paran de reírse por una jugada de Antonio Rüdiger contra Costa de Marfil

El jugador de Maguncia, que ingresó ante Costa de Marfil junto a Undav cuando perdían 0-1 y luego le dio la asistencia del empate, no se había percatado del detalle hasta entonces. «Cuando lo vi ayer, me partí de risa», comentó Undav (VfB Stuttgart) sobre su compañero de la selección. Al repasar la jugada juntos, no pararon de reír.

Rüdiger, que entró en la segunda parte por el lesionado Nico Schlotterbeck, saltó a la valla tras sus compañeros y tiró ligeramente del pelo a David Raum, quien había estado en el banquillo los 90 minutos y se unió al festejo.

Además, Nick Woltemade, al frente del grupo, repartió algunas palmadas en la nuca de sus compañeros, sobre todo a Jonathan Tah. «No sé quién inventó eso de dar golpes en la cabeza», comentó Amiri. «Solo me di cuenta de que me estaban golpeando. Siete personas me pisaron el dedo del pie, me dolió», recordó Undav entre risas.

La celebración conjunta y desenfrenada tras el importante gol demuestra que: «Hay cohesión, todos se alegran por los demás. No hay envidia. Eso es lo que nos caracteriza y espero que siga siendo así», explicó la estrella del VfB, que ya suma cinco puntos de clasificación (tres goles y dos asistencias) en el Mundial.