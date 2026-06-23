«David (Raum, nota del editor) entró corriendo, todos lo siguieron y estaban felices. Luego Toni (Rüdiger, nota del editor) se abalanzó y le tiró del pelo a David», recordó Undav en el canal deYouTube de la DFB tras su gol, que dio el 2-1 final en el segundo partido de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026, y se echó a reír con Amiri por la acción de Rüdiger.
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«Me he partido de risa»: Deniz Undav, héroe del partido de la DFB, y Nadiem Amiri no paran de reírse por una jugada de Antonio Rüdiger contra Costa de Marfil
El jugador de Maguncia, que ingresó ante Costa de Marfil junto a Undav cuando perdían 0-1 y luego le dio la asistencia del empate, no se había percatado del detalle hasta entonces. «Cuando lo vi ayer, me partí de risa», comentó Undav (VfB Stuttgart) sobre su compañero de la selección. Al repasar la jugada juntos, no pararon de reír.
Rüdiger, que entró en la segunda parte por el lesionado Nico Schlotterbeck, saltó a la valla tras sus compañeros y tiró ligeramente del pelo a David Raum, quien había estado en el banquillo los 90 minutos y se unió al festejo.
Además, Nick Woltemade, al frente del grupo, repartió algunas palmadas en la nuca de sus compañeros, sobre todo a Jonathan Tah. «No sé quién inventó eso de dar golpes en la cabeza», comentó Amiri. «Solo me di cuenta de que me estaban golpeando. Siete personas me pisaron el dedo del pie, me dolió», recordó Undav entre risas.
La celebración conjunta y desenfrenada tras el importante gol demuestra que: «Hay cohesión, todos se alegran por los demás. No hay envidia. Eso es lo que nos caracteriza y espero que siga siendo así», explicó la estrella del VfB, que ya suma cinco puntos de clasificación (tres goles y dos asistencias) en el Mundial.
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¿Alineará Julian Nagelsmann a Deniz Undav como titular en algún partido del Mundial?
En el 7-1 ante Curazao, Undav ingresó como suplente, marcó un gol y dio dos asistencias. Ante Costa de Marfil, el delantero de 29 años entró en el 60', recibió un centro de Amiri y, en el 68', igualó el partido. En el descuento, tras pase de Nmecha, sentenció el 2-1. Ese tanto certificó el primer puesto del grupo, pues Ecuador empató sin goles ante Curazao y ya no puede alcanzar a Alemania, que el jueves cerrará la fase de grupos frente a los ecuatorianos.
Julian Nagelsmann, seleccionador alemán, dejó en el aire si Undav, en gran momento de forma tras sus dos actuaciones estelares como suplente, podría entrar en el once inicial en lo que queda de torneo. Nagelsmann reconoció en la ZDF que alinearlo de inicio es «absolutamente posible», aunque valoró dejarlo como revulsivo: «Podría mantener su racha y su papel, ya que ha sido decisivo en dos partidos».
Rüdiger, que viajó a Norteamérica como tercer central, contará previsiblemente a partir de ahora con un puesto fijo en el Mundial. Como se sabe desde el lunes, Schlotterbeck sufrió una grave lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo contra Costa de Marfil, por lo que se perderá el resto del torneo. Rüdiger, que ya actuó ante Costa de Marfil, ocupará su lugar junto a Jonathan Tah en el centro de la defensa.
Aún se desconoce el rival de dieciseisavos, pero será uno de los ocho mejores terceros, el lunes 29 de junio a las 22:30 (hora alemana) en Boston. En octavos podría esperar Francia, con Kylian Mbappé.
Deniz Undav en la selección alemana: resumen de sus partidos internacionales hasta la fecha
Fecha
Partido
Competición
Minutos jugados
Goles
23 de marzo de 2024
Francia 0-2 Alemania
Partido amistoso
10
-
3 de junio de 2024
Alemania - Ucrania 0-0
Partido amistoso
45
-
19 de junio de 2024
Alemania vs. Hungría 2-0
Eurocopa 2024
6
-
10 de septiembre de 2024
Países Bajos - Alemania 2-2
Liga de Naciones
63
1
11 de octubre de 2024
Bosnia y Herzegovina 1-2 Alemania
Liga de Naciones
67
2
8 de junio de 2025
Alemania vs. Francia 0-2
Liga de Naciones
45
-
30 de marzo de 2026
Alemania vs. Ghana 2-1
Partido amistoso
45
1
31 de mayo de 2026
Alemania 4–0 Finlandia
Partido amistoso
61
2
6 de junio de 2026
Estados Unidos 1-2 Alemania
Partido amistoso
29
-
14 de junio de 2026
Alemania vs. Curazao 7-1
Copa Mundial 2026
26
1
20 de junio de 2026
Alemania 2-1 Costa de Marfil
Mundial 2026
30
2