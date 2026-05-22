«Me han convertido en una mejor persona»: Álvaro Arbeloa anuncia su despedida del Real Madrid y habla sobre José Mourinho

En la Liga española, el Real Madrid está a once puntos del campeón, el FC Barcelona, a una jornada del final. El sábado cerrará la temporada sin objetivos recibiendo al Athletic de Bilbao. En la Liga de Campeones cayó ante el Bayern en cuartos, y en la Copa del Rey perdió contra el modesto Albacete en octavos.

Fuera del campo, la gestión de Arbeloa ha generado caos: recientemente, la estrella Kylian Mbappé se enfrentó públicamente a su entrenador.

Arbeloa, quien vistió la camiseta blanca entre 2009 y 2016, pasó a la presidencia en 2018 y desde 2020 trabaja con la cantera y el filial. «En cuanto a mi futuro, lo pensaré a partir del lunes», dijo Arbeloa. «Espero que sea un "hasta pronto". Siempre he considerado este lugar como mi hogar; llevo 20 años formando parte del Madrid en diferentes funciones».