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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

«¡Me habrían sacado cuatro tarjetas rojas en este partido!» - Zlatan Ibrahimovic reacciona a las «jugadas sucias» de Paraguay en el reñido duelo del Mundial contra Kylian Mbappé y Francia

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Z. Ibrahimovic
Paraguay vs Francia
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Francia

El exdelantero del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, admitió que le habría costado mantener la calma en la tensa victoria de Francia sobre Paraguay en el Mundial. La leyenda sueca elogió a «Les Bleus» por conservar la serenidad ante las constantes provocaciones físicas durante el partido de eliminatoria.

  • El juego físico de Paraguay no logra hacer tambalear a Francia

    Francia avanzó a cuartos del Mundial tras ganar 1-0 a Paraguay en un partido más físico que técnico. Un penal de Kylian Mbappé en el 70’ bastó, pero los franceses sufrieron constantes faltas.

    A pesar de cometer 13 faltas y de atacar con frecuencia a los delanteros franceses con entradas agresivas, la selección sudamericana terminó el partido sin recibir ni una sola tarjeta amarilla. Por el contrario, los hombres de Didier Deschamps recibieron tres amonestaciones, lo que provocó la frustración entre la delegación francesa, que se sintió injustamente atacada sin protección por parte de los árbitros.

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    Zlatan admite que habría perdido los nervios

    Tras el partido, Ibrahimovic declaró a Fox Sports que su temperamento no habría encajado en un ambiente tan provocador y elogió a los franceses por centrarse en el resultado pese a la agresividad.

    «Hoy ha sido un reto diferente para ellos», afirmó Ibrahimovic. «Se trataba de no dejarse provocar, de mantener la compostura, la calma y no perder el equilibrio. ¡Yo habría recibido cuatro tarjetas rojas en este partido! Y quizá habría mandado a alguien a… pero bueno, es lo que hay. Me gusta jugar al fútbol de verdad. No me gusta que me provoquen. Pero eso es parte del juego, y a la vez no lo es».

  • La mejor forma de responder a una provocación

    Ibrahimovic elogió la madurez de «Les Bleus», que rechazaron caer en la trifulca. Para el legendario delantero, ganar en circunstancias adversas envió un mensaje contundente a sus rivales. Mantener la calma bajo presión, dijo, distingue a los futuros campeones.

    «Francia demostró serenidad, se mostró relajada», añadió Ibrahimovic. «Hicieron lo que tenían que hacer. Les dedicaron una sonrisa. Esa es la mejor forma de responder: sonreír, marcar goles, ganar el partido, ir ahora con tus aficionados y celebrarlo. Esa es la mejor forma de responder».

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  • Kylian Mbappe France 2026 World Cup goalGetty

    Nos espera un enfrentamiento en cuartos de final

    Tras superar las tácticas “al estilo UFC” señaladas por los aficionados en redes, Francia demostró su capacidad para enfrentar diversos estilos. Ahora se concentra en el decisivo duelo contra Marruecos, que avanzó a cuartos tras vencer a Canadá. Ambos ya se midieron hace cuatro años en Catar: en esa semifinal Francia ganó 2-0 con tantos de Theo Hernández y Randal Kolo Muani.

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