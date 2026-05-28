«Me gustaría volver»: Riccardo Calafiori, del Arsenal, admite que tiene «asuntos pendientes» en la Roma

Formado en las categorías inferiores de la Roma, Calafiori dejó el club de su infancia sin consolidarse. Ahora, con 24 años, es campeón de la Premier League y se prepara para la final de la Liga de Campeones contra el PSG.

En declaraciones al Corriere della Sera, el defensa admitió: «Ahora soy feliz aquí, pero tengo una cuenta pendiente con la Roma. Apenas jugué allí de muy joven. Me gustaría volver algún día».