Branislav Racko
Traducido por
«¡Me gustaría copiarlo todo!»: por qué el PSG dejó asombrado a Yaya Touré tras una goleada por 6-1
Touré reacciona a la dura derrota europea
El entrenador del Slovan Bratislava, Yaya Toure, elogió el dominio absoluto del Paris Saint-Germain después de la derrota por 6-1 de su equipo en el Parque de los Príncipes. El vigente campeón de Europa abrió la defensa de su título con una exhibición contundente, que dejó maravillado al excentrocampista del Manchester City por su estructura táctica.
A pesar de lo abultado del marcador, Toure insistió en que sus jugadores no tenían ningún arrepentimiento tras enfrentarse a una plantilla con diez nominados al Balón de Oro.
El partido también tuvo un significado personal, ya que Toure se convirtió en el primer entrenador africano en dirigir un partido propiamente dicho de la Liga de Campeones.
- ZUMA Press Wire
Un excentrocampista quiere copiar la máquina del PSG
En la rueda de prensa posterior al partido, Toure elogió efusivamente al entrenador del PSG, Luis Enrique, y a la plantilla que ha construido. Describió al gigante francés como un bloque completo, capaz de hacer daño a sus rivales desde cualquier zona del campo.
El técnico marfileño admitió que la diferencia entre ambos equipos era considerable y señaló que sus jugadores lo dieron todo ante un rival superior.
«Me gustaría copiar todo de este PSG», dijo Toure. «Son una máquina, defensa, centro del campo, ataque, lo tienen todo. No puedes presionarles. Se conocen bien; no es fácil, te hacen daño».
La actuación de Dembélé, calificada de pesadilla
A Toure le preguntaron repetidamente por Ousmane Dembele, que atormentó al Slovan Bratislava con dos goles y dos asistencias. El entrenador bromeó sobre la explosiva actuación del extremo y señaló que Dembele había alcanzado su mejor forma en el peor momento posible para su equipo.
Reconoció que enfrentarse a un jugador del calibre de Dembele suponía una experiencia de aprendizaje vital para su plantilla en desarrollo.
«¿Dembele? Es mi decepción de esta noche», bromeó Toure. «Vi sus dos o tres últimos partidos y no estaba en forma, pero esta noche nos hizo mucho daño. Es un jugador fantástico».
- Getty Images Sport
El pionero reflexiona sobre una noche histórica
A pesar del difícil resultado, Toure reflexionó sobre el significado más amplio de hacer historia como entrenador africano pionero en el mayor escenario de Europa. Subrayó el intenso trabajo necesario para llegar a este nivel, al tiempo que predijo que el PSG volverá a pelear por el trofeo.
El Slovan Bratislava centra ahora su atención en los partidos que le quedan de la fase de liga, con el objetivo de aplicar las lecciones tácticas aprendidas en París.
"El Paris es uno de los mejores equipos a los que nos enfrentaremos", concluyó Toure. "Nos respetaron y lo dieron todo."
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