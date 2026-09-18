Zidane ha iniciado oficialmente su etapa, anunciando este viernes su primera convocatoria de 23 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones. Según RMC Sport, el nuevo seleccionador confirmó que Mbappe mantendrá la capitanía bajo su mando.

Sin embargo, el técnico dejó entrever que el atacante podría no jugar como delantero centro. Al hablar de la versatilidad de la estrella dentro de una renovada plantilla con cinco jugadores sin internacionalidades, Zidane afirmó que el delantero se siente cómodo en las tres posiciones del frente de ataque, pero reveló su propia preferencia. "Es capaz de jugar en las tres posiciones. Él mismo lo ha dicho", explicó Zidane durante su rueda de prensa. "A mí, por ejemplo, me gusta mucho en la izquierda."