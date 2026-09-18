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«Me gusta mucho en la izquierda»: el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, zanja el debate sobre la capitanía de Kylian Mbappe y revela sus planes tácticos
Planes tácticos y capitanía confirmados
Zidane ha iniciado oficialmente su etapa, anunciando este viernes su primera convocatoria de 23 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones. Según RMC Sport, el nuevo seleccionador confirmó que Mbappe mantendrá la capitanía bajo su mando.
Sin embargo, el técnico dejó entrever que el atacante podría no jugar como delantero centro. Al hablar de la versatilidad de la estrella dentro de una renovada plantilla con cinco jugadores sin internacionalidades, Zidane afirmó que el delantero se siente cómodo en las tres posiciones del frente de ataque, pero reveló su propia preferencia. "Es capaz de jugar en las tres posiciones. Él mismo lo ha dicho", explicó Zidane durante su rueda de prensa. "A mí, por ejemplo, me gusta mucho en la izquierda."
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Exigencias defensivas para el capitán
Más allá de los ajustes posicionales, a Zidane le preguntaron por Mbappe y sus aportaciones defensivas, un tema debatido con frecuencia desde su reciente traspaso. El Real Madrid ha estado bajo escrutinio en España por el esfuerzo defensivo de sus atacantes, y un periodista planteó la supuesta falta de implicación en defensa. Zidane cortó de raíz las críticas y expuso lo que espera de su capitán y del resto del equipo.
"Es un falso tema, un falso debate, habrá que gestionarlo como a todos los demás jugadores", afirmó Zidane. "Cuando no tengamos el balón, tendremos que hacer un esfuerzo. No será un problema para Kylian".
Evitando el foco político
La rueda de prensa también abordó asuntos ajenos al fútbol, en particular las elecciones presidenciales francesas de 2027 y la reciente polémica por la negativa de Mbappe a llevar una camiseta de apoyo a los residentes de Ceuta en su totalidad.
Zidane rechazó con firmeza entrar en el terreno político o compartir públicamente sus creencias personales. «Voy a dedicarme a esta tarea, seleccionador de la selección francesa», señaló Zidane. «Sin embargo, tengo convicciones como todo el mundo, soy un ciudadano. En cuanto a compartirlas... Cada uno hace lo que quiere, pero yo voy a intentar dedicarme a esta tarea». El seleccionador sigue estrictamente centrado en el fútbol.
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Francia se prepara para una nueva era
Francia abrirá la era Zidane el 25 de septiembre, cuando viaje a Kocaeli para enfrentarse a Turquía en la Liga A. Tras esta primera prueba, la selección visitará Bruselas para jugar contra Bélgica apenas tres días después. Los aficionados estarán muy atentos para ver si Mbappe es utilizado en la banda izquierda y cómo esta renovada selección francesa se adapta a las nuevas exigencias defensivas.
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