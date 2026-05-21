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«¡Me fui a casa y me hice una barbacoa!» - Mikel Arteta se enteró de que el Arsenal había ganado la Premier League por su hijo, pues el técnico prefirió no ver el empate del Manchester City ante el Bournemouth
Por qué Arteta no participó en las celebraciones
El Arsenal acabó con 22 años sin título de la Premier League el martes, pero su entrenador, Mikel Arteta, no estaba en la ciudad deportiva para celebrarlo con el equipo. Cuando los jugadores explotaron de alegría al ver que el Manchester City perdía puntos ante el Bournemouth, Arteta ya había decidido irse a casa para escapar de la presión.
«Es una de las mejores sensaciones que he tenido», declaró el entrenador del Arsenal. «Debía estar aquí con los chicos y el cuerpo técnico, pero no pude. Me marché unos 20 minutos antes del partido; no podía aportar la energía que quería, así que preferí que lo vivieran ellos».
- AFP
Un momento especial con su hijo
En vez de ver el partido por televisión, el entrenador vasco se dedicó a su familia tras el pitido final. Arteta explicó que quería dar a los jugadores espacio para celebrar años de esfuerzo, lo que derivó en un anuncio de la victoria muy personal por su parte.
«Me fui a casa, salí al jardín y encendí la barbacoa sin ver nada. Solo oía ruidos en el salón y, de repente, ocurrió la magia: mi hijo mayor abrió la puerta, corrió hacia mí, me abrazó y me dijo: “¡Somos campeones, papá!”. Fue precioso», recordó Arteta.
«Tenían que ser ellos mismos»
Este triunfo histórico para los Gunners rompe una sequía de títulos en la máxima categoría que duraba desde el equipo de los «Invencibles» de Arsène Wenger en 2004. Tras tres subcampeonatos consecutivos, el equipo de Arteta por fin cruzó la meta y devolvió al Arsenal a la cima del fútbol inglés.
«Fue el momento del equipo», subrayó. «Tenían que ser ellos mismos. Si yo hubiera estado allí, no creo que hubiera sido lo mismo. Creo que lo disfrutaron. Unas horas más tarde, vivimos nuestro momento juntos. ¡Tu teléfono suena muy distinto cuando quedas segundo y cuando ganas el título! Así es el deporte. También es una gran lección de vida, porque los márgenes son tan estrechos que puede pasar cualquier cosa».
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Se avecina una doble victoria
Aunque ya se ha asegurado el título de la Premier League, la temporada del Arsenal no acaba: busca un doblete histórico. Primero visitará al Crystal Palace en la última jornada liguera; luego se centrará en la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.
Arteta se siente honrado por el título y la reacción de los aficionados. «Cuando lo consigues, te das cuenta de lo inmenso que es para tanta gente. Todo lo que he visto de nuestros seguidores en diferentes países es fantástico», añadió el técnico mientras el club se prepara para sus dos últimos partidos de una campaña extraordinaria.