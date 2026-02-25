Getty Images
«¡Me envió un mensaje por Instagram!». Declan Rice revela el mensaje directo de David Beckham tras su increíble doblete de tiros libres contra el Real Madrid
Rice sorprendió al Real Madrid con dos brillantes tiros libres.
Rice no ha sido conocido como un especialista en tiros libres durante su carrera profesional, pero se convirtió en el héroe del norte de Londres tras marcar dos magníficos goles contra el Real Madrid la temporada pasada. Los goles ayudaron al Arsenal a ganar por 3-0 el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y posteriormente a sellar una victoria global por 5-1 con un 2-1 en el Bernabéu.
Sin embargo, no fue el año del Arsenal, ya que el París Saint-Germain, que acabó ganando la competición, les eliminó en semifinales.
Puede que no haya marcado más goles de falta esta temporada, pero Rice ha disfrutado de otra buena campaña, desempeñando un papel clave en la lucha del Arsenal por múltiples trofeos. Ha marcado cuatro goles y ha contribuido con ocho asistencias en todas las competiciones, y sus saques de esquina han causado estragos en las defensas rivales.
La estrella inglesa revela el mensaje de la leyenda del balón parado.
Los dos tiros libres de Rice contra el Real Madrid ya son legendarios y él ha revelado que recibió un mensaje de Beckham después del partido.
En una entrevista exclusiva con The Sun, dijo: «Él [Beckham] me envió un mensaje por Instagram al respecto.
Fue una locura, porque él vivió algunos de los mejores momentos de la historia con los tiros libres.
Recuerdo que la primera vez que conocí a Beckham fue en Catar. Todos nos acercamos a él. Todos los jugadores lo veían como un dios, porque era Becks.
Cuando coloco el balón [para una jugada a balón parado], solo se trata de sentir. Se trata de saber dónde vas a colocar el balón, cuánta velocidad le vas a dar.
La gente puede preguntarse: "¿Cómo sabes eso?". Tienes que guiarte por el instinto.
Sé que puede causar caos, pero es uno de nuestros puntos fuertes. Sigamos así, porque nos ha ido muy bien este año».
Rice aún no ha marcado otro tiro libre.
Aunque sus dos goles contra el Real Madrid convirtieron a Rice en el primer jugador en la historia de la Liga de Campeones en marcar dos tiros libres directos en un solo partido de la fase eliminatoria, esos dos tantos siguen siendo los únicos tiros libres que ha marcado en su carrera.
Beckham, por su parte, era un auténtico experto. El emblemático exjugador del Manchester United y del Real Madrid marcó la fenomenal cifra de 65 goles de falta a lo largo de su carrera, muchos de ellos durante su etapa en la Premier League. También marcó goles de falta con la selección inglesa, siendo el más importante el que marcó contra Grecia y que clasificó a los Tres Leones para el Mundial de 2002.
El Arsenal sigue avanzando hacia los títulos
El Arsenal parece estar bien posicionado para ganar su primer trofeo desde 2020, ya que los Gunners lideran actualmente la carrera por el título de la Premier League y están bien situados en la Liga de Campeones, tras haber alcanzado los octavos de final al encabezar la tabla de la fase de liguilla.
Sin embargo, el primer trofeo de la temporada se entregará en menos de un mes, cuando el Arsenal se enfrente al Manchester City en la final de la Carabao Cup, y Rice ha admitido que el resultado podría ser crucial desde el punto de vista mental, ya que hay más títulos en juego en los últimos meses de la temporada.
La antigua estrella del West Ham United añadió: «Estoy emocionado. Es todo por lo que hemos estado trabajando.
Es el primer trofeo que está en juego. Es uno que puedes ganar y, después, seguir en la Premier League con todo el impulso».
Ahora que estamos en la final, nos encontramos en una posición realmente buena y tenemos la oportunidad de ganar.
Pero como es en marzo y aún quedan dos meses de Prem, es un gran impulso. Así que es uno que definitivamente queremos ganar».
