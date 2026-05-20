Antony ha cambiado mucho desde que dejó el Manchester United y se convirtió en clave en el Betis. Sus partidos en Sevilla han sido muy distintos a su etapa en la Premier, pero no le bastaron para entrar en la lista final para el Mundial 2026.

Tras conocerse la lista, el jugador de 26 años publicó en redes: «Me entristece no estar en otro Mundial con la selección, pero estoy tranquilo y orgulloso de todo lo que hemos logrado hasta ahora». Aunque le duele la decisión, se mostró orgulloso de su trayectoria desde su llegada a España.