Mac Allister desempeñó un papel clave en la victoria del Liverpool por 3-1 sobre el Tottenham Hotspur en la Carabao Cup, al marcar el primer gol en un partido en el que varios canteranos tuvieron la oportunidad de brillar. Mientras jugadores como Trey Nyoni, James McConnell y Rio Ngumoha recibieron elogios por su aplomo ante un rival de la Premier League, Mac Allister reveló que mantiene un listón muy alto con ellos entre bastidores. El exjugador del Brighton admitió que no rehúye enfrentarse a los jóvenes cuando bajan el nivel durante las sesiones diarias en el AXA Training Centre.

En declaraciones a ITV, el centrocampista se mostró sincero sobre su estilo de mentoría. «Me centro bastante en ellos y me enfado. Creo que es parte de mi deseo de que triunfen. Como he dicho, son realmente buenos. Tienen calidad, son intensos y saben lo que significa el club. Es importante y van a ser muy importantes para nosotros esta temporada», dijo Mac Allister.