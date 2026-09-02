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«¡Me enfadé!»: Enzo Fernández revela la verdad sobre el Chelsea al romper su silencio sobre el traspaso récord de 125 millones de libras al Manchester City
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Drama en el cierre del mercado en Stamford Bridge
El futuro del centrocampista argentino había sido objeto de un intenso debate durante todo el mercado de fichajes de verano. La especulación alcanzó su punto álgido después de que el jugador de 25 años insinuara anteriormente su deseo de trasladarse a Madrid, lo que llevó al Real Madrid a desmarcarse públicamente de una posible operación.
Con el gigante español fuera de la ecuación, el Manchester City irrumpió a última hora. El conjunto del Etihad cerró un acuerdo de 125 millones de libras, igualando un récord, para llevar al combativo centrocampista al Etihad Stadium y reunirlo de nuevo con el exentrenador de los Blues Enzo Maresca.
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Fernández admite sus recientes dificultades en un sentido mensaje
Tras la confirmación de su salida millonaria, Fernandez recurrió a las redes sociales para dirigirse a la afición de Stamford Bridge. El jugador de 25 años admitió sus dificultades previas al traspaso al tiempo que expresaba su profunda gratitud por sus tres años y medio en la capital.
«Querido Chelsea, quiero que sepáis que estos no han sido días fáciles para mí», escribió Fernandez en su Instagram. «Escribir esto tampoco es fácil. La verdad es que no he pasado por un buen momento. Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en un hogar para mí y para mi familia. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este club increíble.
»Creedme cuando os digo que, desde el momento en que llegué, me obsesioné con ganar y con darle a este club cada trofeo que su historia merece.
»Sufrimos, lloramos, me enfadé muchas veces, pero también celebramos títulos y victorias inolvidables. Juntos, en los buenos momentos y en los difíciles».
Fernandez reconoció la inevitable reacción negativa de los aficionados, pero pidió comprensión. Añadió: «Vivo el fútbol de la misma manera que vivo mi vida: con pasión y con todo mi corazón. Por eso quiero que sepáis que os entiendo. De verdad que os entiendo, de todo corazón. Pero la vida consiste en tomar decisiones y, ahora mismo, me encuentro teniendo que tomar una de esas decisiones difíciles».
Un centrocampista reflexiona sobre el vínculo inquebrantable con los aficionados
Continuando con su emotivo comunicado, el campeón del mundo reafirmó su cariño por el Chelsea al tiempo que aceptaba las duras realidades del fútbol moderno.
«Ya lo he dicho antes, pero quiero repetirlo: le he cogido un cariño enorme a este club», continuó Fernandez. «Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón. Pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Sé lo apasionados que sois, porque yo soy igual. Y si estuviera en vuestro lugar, probablemente pensaría lo mismo.
Concluyó dando las gracias a toda la organización del Chelsea. «Quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros: al personal, al cuerpo técnico, al equipo médico, a los fisioterapeutas y a todos los que trabajan en Cobham y en toda esta gran institución», dijo. «A todos mis compañeros durante estos años, gracias de todo corazón por compartir tantos momentos conmigo. He sido verdaderamente feliz aquí y no os deseo nada más que lo mejor para el futuro.
«Gracias por todo el cariño y el apoyo que me habéis dado a mí y a mi familia durante todos estos años. Nunca lo olvidaré. Este grupo os dará muchos más motivos para ser felices, y yo también me alegraré por vosotros. No lo dudéis nunca. Siempre estaréis en mi corazón, Chelsea. Siempre os desearé, siempre, lo mejor. Siempre Blue. Gracias, Chelsea».
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Alonso afronta una crisis en el centro del campo antes del choque ante el Arsenal
Xabi Alonso debe ahora recomponer un centro del campo de circunstancias mientras el Chelsea se prepara para una temible salida el domingo ante el Arsenal, vigente campeón de la Premier League. El frustrado fichaje de Lamine Camara ha dejado la sala de máquinas muy mermada en el peor momento posible.
Moises Caicedo sufrió una lesión ante el Brighton y se unió al veterano Jordan Henderson en la enfermería. Con Romeo Lavia recién reaparecido y Valentin Barco falto de experiencia, Alonso se vio obligado recientemente a utilizar por dentro a laterales puros como Reece James y Malo Gusto. El Chelsea debe manejar esta crisis de lesiones y simplemente resistir hasta que se abra el mercado de enero.
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