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«Me encantaría verlo con la camiseta del City»: se insta a Kylian Mbappé a seguir un camino que Lionel Messi nunca tomó y a lanzarse a la aventura de la Premier League en Mánchester
El reto de la Premier League
Mbappé lleva años vinculado a los grandes clubes, pero Barry cree que sería una oportunidad perdida si no juega en Inglaterra. Para él, la Premier sigue siendo la prueba definitiva para los mejores talentos y recuerda que algunos de los mejores nunca cruzaron el Canal.
En declaraciones a Lyllo Casino, Barry afirmó: «Es una pena que jugadores de talla mundial como Mbappé no hayan jugado en la Premier League. Nos hubiera encantado ver a Messi aquí, pero eso no va a suceder. No queremos que su carrera termine sin que se pruebe en la liga más dura del mundo». Hoy el francés muestra su talento en la escena mundial, tras convertir con calma el penal que llevó a Francia a cuartos del Mundial.
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Una ciudad a la vanguardia
Si Mbappé fichara por un equipo inglés, solo hay un destino, según Barry, realmente «preparado» para un traspaso así: el Manchester City. Su poderío económico y su éxito continuo lo convierten en el candidato ideal para un jugador de su talla, sobre todo ahora que el equipo busca mantener su dominio en Europa.
«El City siempre está listo para fichar a los mejores. Si Mbappé quiere jugar en la Premier, seguro que ellos liderarán la carrera. Me encantaría verlo con la camiseta citizen», añadió Barry.
Su debate sobre la grandeza de Mbappé crece, y expertos como Jamie Carragher creen que sus actuaciones en el Mundial podrían llevarle a superar a Harry Kane en la carrera por el Balón de Oro.
La búsqueda del sucesor de Rodri
Aunque fichar a Mbappé sigue siendo un sueño para los aficionados del City, el club se ha mostrado muy activo incorporando talento. Los campeones de la Premier League han anunciado oficialmente el traspaso del centrocampista Elliot Anderson, de 23 años, procedente del Nottingham Forest. El jugador, concentrado con la selección inglesa para el Mundial, ya ha superado las pruebas médicas en el extranjero.
Barry cree que Anderson tiene el perfil para ser clave en el Etihad y podría suceder a Rodri. «Si Rodri se queda, Elliot será un fichaje sorprendente», admitió Barry. «Son muy similares: destacan sin balón, presionan, cortan jugadas y inician ataques. Si Rodri se marcha, será muy difícil sustituirlo, pero Elliot Anderson tiene la capacidad para hacerlo».
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La presión de un fichaje de gran repercusión
El fichaje supone un gran salto para Anderson, que brilló en el City Ground. La alta cifra del traspaso pone sobre él todas las miradas: deberá adaptarse al exigente sistema de Enzo Maresca. Barry confía en que su carácter le hará destacar pese a las comparaciones con sus compañeros de talla mundial.
«Fichar por el Manchester City probablemente elevará su juego a un nivel superior», explicó Barry. «Rodri lleva mucho más tiempo en la élite, así que Elliot tendrá que mejorar para sustituirlo. La cifra del traspaso añade presión, pero no es culpa del jugador. En el campo, Anderson no pensará en ser un fichaje de 100 millones de libras, sino que hará el trabajo que hacía en el Nottingham Forest. Parece un chico sensato, así que no creo que le afecte demasiado».
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