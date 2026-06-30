Tras el partido, Nagelsmann habló sobre la eliminación de Alemania y su futuro. Reconoció la decepción, pero afirmó que no piensa dimitir.

«No soy de los que huyen», declaró Nagelsmann, según recoge The Guardian. «No es la primera vez que ocurre esto, y hay algunas cosas de lo ocurrido hoy que hay que cambiar. Pero si la DFB quiere que continúe, voy a continuar.

«Conozco los entresijos del fútbol. Sé que mucha gente querrá que me vaya, pero me encantaría seguir si la federación lo desea».