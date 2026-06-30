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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

«Me encantaría seguir»: Julian Nagelsmann rechaza dimitir tras la amarga eliminación mundialista a manos de un Paraguay ultradefensivo

J. Nagelsmann
Alemania
World Cup
Alemania vs Paraguay
Paraguay

Julian Nagelsmann asegura que no piensa dimitir tras la sorpresiva eliminación de Alemania en el Mundial 2026 a manos de Paraguay. El técnico admitió que la derrota fue «muy amarga» ante un rival «ultradefensivo», pero se mantendrá en el cargo si la DFB lo desea.

  • El seleccionador de Alemania descarta dimitir tras la sorprendente eliminación

    Alemania quedó eliminada del Mundial 2026 en la ronda de 32 tras perder ante Paraguay en los penaltis en Boston. Pese a la derrota, Nagelsmann aclaró que no dimitirá y que seguirá si la DFB mantiene su confianza, aunque espera críticas.

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  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Nagelsmann habla sobre su futuro y el rendimiento de Alemania

    Tras el partido, Nagelsmann habló sobre la eliminación de Alemania y su futuro. Reconoció la decepción, pero afirmó que no piensa dimitir.

    «No soy de los que huyen», declaró Nagelsmann, según recoge The Guardian. «No es la primera vez que ocurre esto, y hay algunas cosas de lo ocurrido hoy que hay que cambiar. Pero si la DFB quiere que continúe, voy a continuar.

    «Conozco los entresijos del fútbol. Sé que mucha gente querrá que me vaya, pero me encantaría seguir si la federación lo desea».

  • El respaldo de la DFB da esperanzas a Nagelsmann

    Nagelsmann admitió que ya habló con la DFB tras la eliminación de Alemania. Aunque aún no hay decisión sobre su futuro, dijo que el diálogo fue de apoyo, no de reacción.

    «Me han tratado con delicadeza y me han animado; no me van a ofrecer una renovación dos minutos después de perder, ni van a hablar ahora mismo de futuro», admitió.

    Si hoy hubiera una encuesta en Alemania, la gente no hablaría bien de mí. En el fútbol se gana o se pierde; en este torneo no hicimos mucho para alegrar a la afición, pero creo que pudimos hacerlo mejor.

    «No creo que todos en Alemania quieran que siga como seleccionador. Fue muy difícil, ellos jugaron muy defensivos. No dimos lo suficiente. Eliminarnos del Mundial ante Paraguay es muy amargo. Si no marcas, no ganas. Es muy doloroso».

  • Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Alemania espera una decisión sobre el futuro de Nagelsmann

    El futuro de Nagelsmann está en manos de la DFB, que decidirá si sigue al frente tras el decepcionante Mundial de Alemania. A pesar de la opinión pública en su contra, el seleccionador quiere seguir si la federación le respalda.

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