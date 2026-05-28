«Me encantaría quedarme»: Memphis Depay confirma su deseo de seguir en el Corinthians, donde espera renovar su contrato

Desde su llegada a Brasil, Memphis se ha convertido en pieza clave del ataque del Timao y en favorito de la afición. Al repasar su trayectoria, el delantero reconoció la gran evolución del club desde su debut, pero admitió que aún queda mucho por lograr. “La situación del equipo ha mejorado, pero seguimos lejos de lo que quiero lograr aquí y de lo que el club necesita. Esta lucha no ha terminado”, afirmó el exjugador del Lyon.

«Sinceramente, me veo aquí. Estos dos años han pasado rápido. Recuerdo la primera vez que estuve ante vosotros y la situación del equipo. Hoy la sensación es otra, pero aún estamos lejos de lo que quiero lograr y de lo que el club necesita. Esta lucha continúa», concluyó el exdelantero del Lyon.