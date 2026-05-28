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«Me encantaría quedarme»: Memphis Depay confirma su deseo de seguir en el Corinthians, donde espera renovar su contrato
El deseo de quedarse en Brasil
Tras volver a la titularidad en el partido de Copa Libertadores del Corinthians contra Platense, Depay respondió a los rumores sobre su futuro en São Paulo. Su contrato vence en junio y, junto al director deportivo Marcelo Paz, negocia su renovación.
«Ya he hablado y hecho bastante; todos conocen mi deseo. El club y la afición saben que amo al Corinthians. Quiero quedarme, aunque no es fácil; estamos buscando la mejor forma de negociar», declaró Depay en la zona mixta del Neo Química Arena.
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Reflexiones sobre mis dos años en el club
Desde su llegada a Brasil, Memphis se ha convertido en pieza clave del ataque del Timao y en favorito de la afición. Al repasar su trayectoria, el delantero reconoció la gran evolución del club desde su debut, pero admitió que aún queda mucho por lograr. “La situación del equipo ha mejorado, pero seguimos lejos de lo que quiero lograr aquí y de lo que el club necesita. Esta lucha no ha terminado”, afirmó el exjugador del Lyon.
«Sinceramente, me veo aquí. Estos dos años han pasado rápido. Recuerdo la primera vez que estuve ante vosotros y la situación del equipo. Hoy la sensación es otra, pero aún estamos lejos de lo que quiero lograr y de lo que el club necesita. Esta lucha continúa», concluyó el exdelantero del Lyon.
Exigir ambición al Corinthians
Mientras siguen las negociaciones, Depay retó al club a mostrar la misma ambición que él. El máximo goleador de la selección holandesa no quiere solo un acuerdo económico; busca un compromiso estructural para ganar títulos para la afición.
«En mi primera rueda de prensa dije que venía con un propósito, pero tras dos años lleno de cambios, ese propósito también ha cambiado», añadió Depay. «Sin embargo, mi corazón sigue en el Corinthians. Ya veremos. Me voy al Mundial. Al final, es una combinación entre el club y yo; ambos debemos mostrar ambición. ¿Cuál es nuestra ambición, la del club y la de los aficionados? El Corinthians es un club enorme que merece más títulos, mejor organización y muchas cosas buenas. Los aficionados se lo merecen tanto o más que nadie».
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Se acercan los compromisos del Mundial
Depay se centra ahora en la selección holandesa tras ser convocado por Ronald Koeman para el Mundial 2026. Su presencia en el torneo le hará perderse los próximos partidos del Corinthians, incluido el duelo contra el Grêmio, por lo que su futuro en el club quedará en suspenso durante su concentración con la selección.
El delantero llega al torneo tras jugar 14 partidos con el Timao, una temporada marcada por una lesión de dos meses.