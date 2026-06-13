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Adhe Makayasa

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«Me encantaría que volviera»: Wayne Rooney pide al Manchester United que fiche de nuevo a Scott McTominay y repare el cuestionado traspaso de 26 millones de libras

S. McTominay
Manchester United
W. Rooney
SSC Nápoles
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Serie A

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, pide al club que fiche de nuevo a Scott McTominay, centrocampista del Nápoles. El exdelantero no entiende por qué los “Diablos Rojos” le vendieron hace dos años a la Serie A por solo 26 millones de libras (35 millones de dólares), tras su gran evolución como goleador.

  • El icono de los Red Devils lamenta su marcha

    Vender al canterano parece un error tras su gran primera temporada en Italia, donde ganó el Scudetto. Consolidado como referente de club y selección, el centrocampista ha mejorado mucho desde que dejó Old Trafford. Rooney, que compartió 94 minutos con un McTominay adolescente en dos partidos de la Premier en mayo de 2017, insiste en que al United le falta su ética de trabajo.

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  • Scott McTominay Manchester UnitedGetty

    Rooney, sorprendido por la decisión sobre su traspaso

    En «The Wayne Rooney Show», el ex capitán inglés cuestionó la estrategia del club al dejar ir al centrocampista. «No podía creer que el Manchester United lo dejara marchar; es obvio que se esfuerza muchísimo.

    Además, en ese momento era uno de los jugadores que querías ver cada semana en el campo, porque transmitía esfuerzo y marcaba la diferencia.

    Jugaba más adelantado y marcaba goles importantes. Cuando lo dejaron marchar, pensé: “¿Qué está pasando aquí?”. Ahora, claro, lo querrías de vuelta en el United”.

  • La reorganización del centro del campo sigue siendo una prioridad

    Aunque los directivos de Old Trafford avanzan en la renovación del plantel tras fichar a Ederson, de Atalanta, el nombre de McTominay aún no aparece en la lista oficial de candidatos. El United sigue mirando otras opciones y suena con fuerza la llegada de jóvenes talentos nacionales como Mateus Fernandes (West Ham), Alex Scott (Bournemouth) y Adam Wharton (Crystal Palace).

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    El escenario mundial espera a la estrella que regresa

    Se espera que McTominay se recupere a tiempo de un leve malestar estomacal para liderar la histórica campaña de Escocia en el Mundial ante Haití. La selección llega con gran impulso tras 28 años ausente. Ganar este primer partido es vital para la «Tartan Army» antes de que la agotadora ventana de fichajes de verano vuelva a centrar la atención en su futuro en el club.