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«Me encantaría mantener al West Ham en la Premier League»: David Moyes promete que su Everton lo dará todo para vencer al Tottenham y conseguir un resultado que podría relegar a los Spurs a la Championship
El drama del descenso se apodera de la capital
Este domingo el Everton visita el norte de Londres para medirse al Tottenham, 17.º con solo dos puntos más que el West Ham, que cierra los puestos de descenso. A los Spurs les basta un punto para salvarse, pero sus viejas debilidades podrían resurgir ante un Everton que aspira a acabar en la mitad alta de la tabla. En paralelo, el West Ham recibe al Leeds en otro duelo de urgencia.
- AFP
Moyes busca salvar a su exequipo
El entrenador del Everton quiere que su exequipo evite el descenso, pero prioriza los intereses del club de Merseyside. Antes de visitar Londres, Moyes declaró: «Me encantaría mantener al West Ham en la liga. Sin embargo, es más importante que el Everton termine arriba para conseguir algo de dinero extra por nuestra posición, algo que se valora con el tiempo». A veces no te das cuenta de tu posición en la tabla hasta que pasan cinco o seis años y miras atrás».
Vínculos con Claret
Este escocés de 63 años mantiene un profundo vínculo con los Hammers, tras dirigir al club londinense en dos etapas entre noviembre de 2017 y junio de 2024. En la segunda, logró un triunfo histórico al llevar al West Ham a ganar la Europa Conference League al vencer 2-1 a la Fiorentina en Praga el 7 de junio de 2023. No obstante, su prioridad ahora es cerrar la temporada con fuerza en el Everton, pese a que el conjunto de Merseyside lleva seis partidos sin ganar.
- AFP
Examen final
El equipo de Moyes visita este fin de semana al Tottenham con un balance desfavorable: solo ha ganado uno de sus últimos 16 partidos a domicilio en la Premier League. Los Spurs, en baja forma, quieren olvidar la derrota 4-1 ante el Brighton en la última jornada de la temporada pasada. Después del partido, la atención pasará a los compromisos internacionales previos al Mundial.