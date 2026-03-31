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«¡Me encanta!» - Por qué Santi Cazorla prefiere a Pedri antes que a Lamine Yamal, ahora que los internacionales españoles brillan en el Barcelona
Cazorla sigue los pasos de Ronaldo al seguir jugando a los 41 años
Cazorla, al igual que el mejor jugador de todos los tiempos portugués, Cristiano Ronaldo, está retrasando su retirada todo lo posible y sigue rindiendo al más alto nivel tras cumplir 41 años. En 2023 regresó a sus orígenes en el Real Oviedo.
Tras un partido contra el Barcelona a principios de esta temporada, Cazorla publicó una foto y un mensaje en las redes sociales en el que le pedía a Pedri: «¿Me das tu camiseta, genio?».
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Por qué a Cazorla le gusta tanto Pedri, la estrella del Barcelona
Este mediapunta de 23 años está hecho del mismo molde que iconos de la selección española como Cazorla, Cesc Fábregas, Xavi y Andrés Iniesta. Pedri ya cuenta con una medalla de campeón de la Eurocopa, la de 2024, y espera conquistar un título mundial este verano en el Mundial de 2026.
Cuando se le preguntó por qué es tan gran admirador del tenerefeño, Cazorla declaró a Sport: «A su edad, ya es uno de los mejores del mundo. Es un jugador diferente, uno que todos disfrutamos cada vez que juega. Creo que el Barcelona realmente le echa de menos cuando Pedri no está».
«Tienen jugadores fantásticos en esa posición, pero creo que Pedri le da al equipo un toque diferente y, sobre todo, parece un chico muy, muy sencillo, muy normal, y eso me gusta mucho. Creo que cuanto más normal es alguien, mejor jugador es. Me encanta Pedri, y por eso le pedí su camiseta».
Pedri contra Yamal: Cazorla se pone del lado de su compañero en el centro del campo
Aunque Pedri es uno de los favoritos indiscutibles de la afición en el Spotify Camp Nou, y cuenta con seguidores en todo el mundo, sus hazañas pueden verse eclipsadas en ocasiones por las de su compañero de 18 años, Yamal, que ahora es un serio candidato al Balón de Oro.
Situándose claramente en el «Equipo Pedri», Cazorla se decantó por un jugador que ocupa su misma posición en lugar de uno que emociona a los espectadores por las bandas: «Por la posición en la que juega. Es la posición en la que siempre he jugado.
«Me encanta ver jugar a Lamine, es un jugador diferente y excepcional en esa posición, pero como yo he jugado un poco en la posición de Pedri, le tengo un poco más de admiración por esa razón, y no por ninguna otra».
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El camino hacia el Mundial: Pedri y Yamal, listos para brillar con la selección española
Pedri y Yamal se encuentran actualmente con la selección española, que se está preparando para el partido amistoso internacional contra Egipto del martes. Se espera que ambos ocupen un lugar destacado en los planes de Luis de la Fuente cuando se ultimen los preparativos para el Mundial de 2026.