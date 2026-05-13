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«¡Me encanta este club!» - Antony celebra el regreso del Real Betis a la Liga de Campeones tras 21 años
Una noche histórica en Sevilla
El Betis de Manuel Pellegrini venció al Elche y se aseguró un puesto entre los cinco primeros de La Liga con dos jornadas por jugarse. El triunfo, clave para superar al Celta de Vigo, desató la fiesta en Sevilla.
Antony, clave en la victoria, provocó la expulsión de Leo Petrot y dejó al Elche con diez. Al final del partido, el brasileño celebró: «Estoy muy contento por la victoria; sabíamos lo que nos jugábamos en casa. El Celta había perdido y dependíamos de nosotros para entrar en Champions. Este equipo, la afición y todos aquí nos lo merecemos. Hoy lo vamos a disfrutar. Cuando vi que el Celta había perdido, me quedé solo un rato hablando con Dios. Me dije que no me iría sin una victoria. Gracias a Dios conseguimos los tres puntos que nos llevan a la Champions League. Después de muchos años volvemos a la Champions y formar parte de este equipo me hace muy feliz. Ahora toca descansar un poco porque estoy muy cansado».
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Orgullo por los colores verde y blanco
La victoria contra el Elche devuelve al Betis a la competición de clubes más prestigiosa tras 20 años ausente. Antony, exjugador del Manchester United, destacó el compromiso del equipo: «Era nuestro objetivo. Lo soñábamos y dependía de nosotros. Lo conseguimos. Estoy muy feliz de pertenecer a este club que tanto quiero. Por eso no dejé de correr ni un minuto, porque sabía que teníamos que ganar. Formar parte de este equipo es un orgullo para mí».
Pellegrini habla del poder de «recuperarse»
Los goles de Cucho Hernández y Pablo Fornals, aprovechando la superioridad numérica tras el descanso, aseguraron la victoria. El Elche igualó momentáneamente por medio de Héctor Fort, pero la determinación local dio el triunfo y la afición del Heliópolis celebró una noche para la historia reciente del club.
Desde el banquillo, Pellegrini celebró el camino recorrido. El exentrenador del Manchester City resaltó la resistencia de un plantel que superó obstáculos para terminar entre los cinco primeros de España: «Es una gran alegría; el equipo siempre supo cómo recuperarse de los reveses», declaró el técnico del Betis.
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¿Y ahora qué?
La última vez que el Betis jugó la fase de grupos de la Liga de Campeones fue en la temporada 2005-06, cuando se midió a equipos como Liverpool y Chelsea. Ahora, veinte años después, su regreso supone un impulso económico y deportivo clave para seguir creciendo. Mientras Sevilla sigue celebrando, la directiva ya prepara una estrategia ambiciosa para que su nueva campaña en la Liga de Campeones sea tan exitosa como el camino que les ha devuelto a ella.