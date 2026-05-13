«¡Me encanta este club!» - Antony celebra el regreso del Real Betis a la Liga de Campeones tras 21 años

El Betis de Manuel Pellegrini venció al Elche y se aseguró un puesto entre los cinco primeros de La Liga con dos jornadas por jugarse. El triunfo, clave para superar al Celta de Vigo, desató la fiesta en Sevilla.

Antony, clave en la victoria, provocó la expulsión de Leo Petrot y dejó al Elche con diez. Al final del partido, el brasileño celebró: «Estoy muy contento por la victoria; sabíamos lo que nos jugábamos en casa. El Celta había perdido y dependíamos de nosotros para entrar en Champions. Este equipo, la afición y todos aquí nos lo merecemos. Hoy lo vamos a disfrutar. Cuando vi que el Celta había perdido, me quedé solo un rato hablando con Dios. Me dije que no me iría sin una victoria. Gracias a Dios conseguimos los tres puntos que nos llevan a la Champions League. Después de muchos años volvemos a la Champions y formar parte de este equipo me hace muy feliz. Ahora toca descansar un poco porque estoy muy cansado».