«Me encanta estar aquí»: Michael Carrick expresa su deseo de quedarse en el Manchester United, pero reconoce que la decisión «no está en mis manos»

La victoria del United se basó en una defensa de cuatro improvisada que se ganó los elogios del entrenador. Con muchas lesiones, jóvenes y jugadores fuera de posición tuvieron que enfrentarse a un Chelsea que dominó la posesión. «No puedo restarle importancia, fue algo enorme, una gran victoria para nosotros», dijo Carrick. «Tuvieron algunas oportunidades, pero mantener la portería a cero y defender como lo hicimos supuso mucho trabajo en el último día o así, en cuanto a preparar al equipo con una nueva defensa de cuatro».

«Ayden Heaven y Noussair Mazraoui lo hicieron muy bien, sobre todo porque Ayden es muy joven y Noussair no actúa de central. El cuerpo técnico merecerá crédito por preparar a los chicos. Los chicos hicieron un partido magnífico y merecido. Pese a los contratiempos de los últimos días y a la pareja de centrales que teníamos, la defensa fue inmensa en circunstancias difíciles».