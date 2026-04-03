«Me encanta estar aquí»: Dominik Szoboszlai responde a los rumores sobre su posible fichaje por el Real Madrid en medio de las negociaciones por su contrato con el Liverpool

A pesar del supuesto interés del Real Madrid y de las negociaciones contractuales en curso, Szoboszlai sigue comprometido con el Liverpool, y señala su estable vida familiar en Merseyside como un factor clave. Atribuye a la paternidad el haber madurado mentalmente, lo que le ayuda a mantener la concentración a pesar de los resultados irregulares del equipo.

En una entrevista con el Liverpool Echo, Szoboszlai habló con franqueza sobre su futuro y su crecimiento personal. «Me encanta estar aquí», afirmó con rotundidad. «Mi familia es feliz, me encanta el club, me encantan los aficionados, me encanta jugar en este club y eso es todo».

También reflexionó sobre cómo la paternidad ha transformado su mentalidad, señalando: «Me ha cambiado mucho. Sabes, antes era una persona muy enfadada después de los partidos si algo no salía como yo quería, pero desde que ella nació, ahora me enfado durante dos minutos y luego pienso en ella y me doy cuenta de cuál es lo más importante en la vida».