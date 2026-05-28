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«Me encanta ese jugador»: el candidato a la presidencia del Real Madrid se muestra entusiasmado con el fichaje de Rodri
El perfil ideal para el Real Madrid
Riquelme ha desatado los rumores al señalar a Rodri, pivote del Manchester City, como el fichaje perfecto para el Real Madrid. A pocos días de las elecciones del club, el 7 de junio, el empresario de 37 años ha manifestado su admiración por el ganador del Balón de Oro 2024, uno de los jugadores más influyentes del fútbol mundial.
En declaraciones a ESPN, Riquelme admitió su deseo de verlo de vuelta en su ciudad natal. «Me encanta ese jugador; es fantástico y encaja en el perfil que el Real Madrid debería tener», afirmó. «Pero pertenece a otro club y debemos respetarlo. Rodri debería jugar en el Real Madrid, pero hablaremos de eso a partir del sábado».
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Ofertas sorpresa y estrellas internacionales
La carrera por la presidencia del Real Madrid se calienta y Riquelme recurre a la tradición de prometer grandes fichajes. Ya asegura haber cerrado acuerdos verbales con dos estrellas internacionales. Sin confirmar que una sea Rodri, reveló que uno de ellos jugará el próximo Mundial con España.
El director ejecutivo de Cox Energy promete revelar pronto su proyecto deportivo y, sobre su estrategia para convencer al madridismo, asegura: «A partir del sábado, empezaremos con la parte deportiva y daremos nombres concretos». Un planteamiento que recuerda a la famosa campaña de 2000 de Florentino Pérez, cuando sorprendió al mundo fichando a Luis Figo del Barcelona.
Fichajes revolucionarios a la vista
Riquelme cree que su campaña de fichajes bastará para desbancar a Pérez. Al preguntarle si esos fichajes alcanzan el nivel de los antiguos «galácticos», sugirió que los nombres elegidos cambiarán las perspectivas del equipo y animarán a la afición. Apuesta por el factor sorpresa para ganar el voto de los socios.
«Algunos de los jugadores con los que tengo acuerdos son decisivos. La gente debería prestar atención porque van a complacer y emocionar a la afición», afirmó.
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Un nuevo comienzo en el banquillo
Riquelme confirmó que ya tienen entrenador, con amplia experiencia y sin pasado en el club, para dirigir al 15 veces campeón de Europa.
Sobre el banquillo, afirmó: «Ya tenemos entrenador fichado. No hablemos de nacionalidad, sino de experiencia. No haremos experimentos: llegará un técnico de probada solvencia que nunca haya dirigido al Real Madrid, y estoy seguro de que la afición estará ilusionada con su llegada».