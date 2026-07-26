«Me encanta el club»: Federico Chiesa insiste en que «solo piensa en el Liverpool» pese a los rumores de traspaso

Aunque Chiesa aún no ha hablado en profundidad con Iraola sobre su futuro en el club, ya han mantenido un diálogo constructivo sobre el planteamiento táctico del equipo para la próxima temporada.

Contra el Sunderland, Iraola lo colocó como delantero centro en vez de en la banda. Este ajuste forma parte de una estrategia exigente que demanda mucha energía y presión constante en todo el campo, algo que el Liverpool ha trabajado en los entrenamientos. «Las únicas conversaciones que he tenido con el entrenador han sido sobre la presión y la táctica», explicó Chiesa.

«Hoy me ha puesto de delantero. He jugado toda mi carrera como extremo, pero también estoy encantado de jugar de delantero. Llevamos ya dos semanas entrenando con un nuevo entrenador y hemos visto lo que quiere. Quiere alta intensidad, uno contra uno por todo el campo, y eso es lo que queríamos demostrar hoy».