«¡Me encanta bromear!» Patrice Evra niega que «odie» al Arsenal y le dice al equipo de Mikel Arteta que «haga trampas y pierda tiempo» en la lucha por el título de la Premier League contra el Manchester City
Un cambio crucial en el impulso
La carrera por el trofeo de la Premier League se ha intensificado después de que el Manchester City tropezara con un empate contra el Nottingham Forest, devolviendo la ventaja al norte de Londres. El Arsenal aprovechó el tropiezo con una reñida victoria sobre el Brighton, un resultado que impresionó a Evra. El francés, que ganó cinco títulos en Old Trafford, señaló que, aunque antes era «fácil» jugar contra los Gunners, su capacidad para conseguir «feas» victorias fuera de casa es el sello distintivo de los posibles campeones. Sin embargo, el recuerdo de los anteriores colapsos al final de la temporada sigue pesando sobre el Emirates.
Bromas y pullas sobre Netflix
Evra abordó su reputación de antagonista del Arsenal, aclarando que sus comentarios nunca son personales. En declaraciones a Stake, el jugador de 44 años dijo: «La gente cree que odio al Arsenal, pero solo me gusta bromear. Cuando jugaba, el Arsenal siempre era un equipo fácil de enfrentar, pero los tiempos han cambiado. El empate del Manchester City contra el Nottingham Forest es un gran impulso, e incluso aunque el Brighton tuvo muchas ocasiones, el Arsenal ganó. Esto es señal de un ganador de la Premier League. Yo lo he vivido cinco veces. Algunas victorias fuera de casa pueden ser muy feas. Era una buena oportunidad para que el Manchester City mantuviera la diferencia, no creo que esté todo decidido, pero esa victoria contra el Brighton fue muy importante para el Arsenal».
También aludió a su broma, muy compartida, que comparaba al club con Netflix, donde los aficionados esperan perpetuamente la «próxima temporada», al tiempo que reafirmaba su deseo de que triunfen. «Vamos, Arsenal, este año podéis hacerlo», dijo Evra, antes de añadir una cautelosa advertencia: «No me sorprendería que volvieran a fallar. Solo espero que no lo hagan».
Priorizar los resultados por encima del ADN
El exdefensa cree que el Arsenal debe abandonar el «fútbol bonito» si quiere destronar al equipo de Pep Guardiola. Evra argumentó que Arteta debería dar prioridad al trofeo por encima de la identidad visual del club. Evra declaró: «No me importa si no juegan bien al fútbol, pierden el tiempo o hacen trampas, necesitan ganar la Premier League a cualquier precio. Mikel Arteta no está aquí para complacer a nadie, está aquí para ganar. Necesitan ganar, aunque sea a través de jugadas a balón parado. A veces, hay que dejar de lado el ADN del club si eso significa ganar grandes trofeos».
El último obstáculo
Con una ventaja de siete puntos en la tabla de la Premier League y ocho partidos por disputar, el Arsenal está a punto de poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 2004. Más allá de su enfoque en la liga, el equipo sigue en la lucha en todas las competiciones, y su próxima oportunidad de ganar un título será en la final de la Carabao Cup contra el Manchester City el 22 de marzo.
