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«Me encanta», afirma Wayne Rooney, que ha elogiado a Lamine Yamal tras su aportación a la goleada de España sobre Arabia Saudí en el Mundial de 2026
Yamal deslumbra en la escena internacional
Tras comenzar en el banquillo y jugar solo 19 minutos en el 0-0 contra Cabo Verde por problemas físicos, Yamal fue titular el domingo. El extremo de 18 años necesitó solo 10 minutos para abrir el marcador en la victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí, su primer gol en un Mundial, que elevó a siete su cuenta en 27 partidos con la selección.
Fue sustituido al descanso, con España 3-0 arriba, según él mismo confirmó, parte de un plan para dosificar su esfuerzo. Como comentarista, Rooney mostró su admiración por el joven delantero y resaltó su gran influencia.
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Rooney no escatima elogios
El exdelantero del United y de Inglaterra celebró la madurez del extremo. «Me encanta, me hace sonreír. La alegría con la que juega», declaró Rooney a la BBC. «Lo que aporta a la selección española es enorme. Hay muchos jóvenes en el equipo y él les da confianza. Ganaron la Eurocopa con él a los 16 años; ahora, con 18, ha madurado como jugador y transmite a sus compañeros la seguridad de que pueden seguir adelante y ganar este Mundial».
Dar ejemplo a España
A Rooney no solo le impresionó la brillantez ofensiva de Yamal, sino también su gran esfuerzo defensivo durante el partido. «Es increíble que un chico de 18 años haga que sus compañeros se sientan mejor en el campo», añadió. «Que vuelva corriendo a ayudar. Cuando tienes a un crack que hace eso, el efecto en el equipo es inmediato: todos piensan “Si él lo hace, nosotros también”».
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¿Qué le depara el futuro a Yamal?
Tras esta victoria clave, España lidera el Grupo H y quiere mantener su racha. Yamal y sus compañeros ya se preparan para el esperado duelo contra Uruguay el sábado 27 de junio, que puede definir el primer puesto del grupo.