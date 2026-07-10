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«Me dejé distraer»: Kylian Mbappé achaca a la confusión el fallo del penalti contra Marruecos y descarta los temores sobre una posible lesión mientras Francia se prepara para la semifinal del Mundial
Mbappé reflexiona sobre el costoso retraso provocado por el VAR
Francia se clasificó para las semifinales del Mundial tras vencer a Marruecos 2-0, pero el penalti fallado por Mbappé acaparó los comentarios. El delantero reveló que una revisión del VAR de más de tres minutos le impidió concentrarse. Aunque al principio le confirmaron el penalti, el árbitro le informó de que aún se estaba revisando, lo que le obligó a reiniciar su preparación varias veces antes de lanzar.
- Getty Images Sport
Mbappé aclara la confusión
Mbappé admitió que la insólita secuencia le afectó la concentración, aunque no culpó a los árbitros por el fallo. Tras el partido, detalló lo ocurrido antes de su penalti.
«No tiré bien», admitió Mbappé, según recoge RMC Sport. «Luego la cosa se complica porque hay una confusión. El árbitro me dice que hay penalti. Así que le pregunto si ya ha terminado la revisión del VAR, y me dice que sí.
Luego se acerca a mí, cuando ya estoy concentrado, y me dice que no hay penalti. No sé qué hacer: cojo el balón, lo vuelvo a dejar, y él me dice: “Espera, hay una jugada de hace dos minutos que hay que revisar”».
A pesar de la interrupción, Mbappé asumió la responsabilidad del fallo. Añadió: «Pero así son las cosas, me dejé distraer. He imaginado muchas situaciones para concentrarme en un penalti, pero esta aún no la había considerado. Tendremos que tenerla en cuenta, porque el árbitro puede decirte que hay penalti y, dos minutos después, cambiarse de opinión. No sé cuánto duró. Es el nuevo fútbol con el VAR; hay que adaptarse».
El capitán de Francia resta importancia a las preocupaciones por su lesión
Mbappé disipó las preocupaciones al ser sustituido en el 77’ tras recibir atención médica. El capitán francés celebró la victoria con sus compañeros, lo que indica que el problema no era grave.
«Estoy bien. Me di un golpe en el tobillo, pero todo va bien. JP [Mateta] estaba en mejores condiciones que yo para jugar los últimos 15 minutos», explicó, según recoge ESPN.
- AFP
Francia se prepara para las semifinales
Francia se concentra en las semifinales del Mundial, donde enfrentará a España o Bélgica en Arlington, Texas. Mbappé asegura que su golpe en el tobillo no es grave, así que los Bleus esperan que su capitán lideren el ataque en su camino hacia otra final.
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