«Me dejé distraer»: Kylian Mbappé achaca a la confusión el fallo del penalti contra Marruecos y descarta los temores sobre una posible lesión mientras Francia se prepara para la semifinal del Mundial

Mbappé admitió que la insólita secuencia le afectó la concentración, aunque no culpó a los árbitros por el fallo. Tras el partido, detalló lo ocurrido antes de su penalti.

«No tiré bien», admitió Mbappé, según recoge RMC Sport. «Luego la cosa se complica porque hay una confusión. El árbitro me dice que hay penalti. Así que le pregunto si ya ha terminado la revisión del VAR, y me dice que sí.

Luego se acerca a mí, cuando ya estoy concentrado, y me dice que no hay penalti. No sé qué hacer: cojo el balón, lo vuelvo a dejar, y él me dice: “Espera, hay una jugada de hace dos minutos que hay que revisar”».

A pesar de la interrupción, Mbappé asumió la responsabilidad del fallo. Añadió: «Pero así son las cosas, me dejé distraer. He imaginado muchas situaciones para concentrarme en un penalti, pero esta aún no la había considerado. Tendremos que tenerla en cuenta, porque el árbitro puede decirte que hay penalti y, dos minutos después, cambiarse de opinión. No sé cuánto duró. Es el nuevo fútbol con el VAR; hay que adaptarse».