AFP
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«¡Me debe unas cuantas asistencias!», bromea Cody Gakpo sobre la creciente asociación con Alexander Isak después de que el dúo del Liverpool volviera a impresionar
El neerlandés brilla en una exhibición magistral de creatividad
Gakpo fue el arquitecto del éxito del Liverpool el viernes por la noche, con una actuación que acalló cualquier conversación persistente sobre una posible salida de Anfield este verano. El delantero, que había estado en el centro de una intensa especulación sobre su futuro, demostró exactamente por qué sigue siendo una pieza vital en el sistema de Andoni Iraola.
Hablando después del partido, el internacional neerlandés se mostró de muy buen ánimo respecto a su conexión con Isak. "Sí, ya veremos. Siempre entrenamos juntos y siempre intentamos conocernos mejor. Ojalá podamos darnos asistencias muchas veces. ¡Ahora me debe unas cuantas asistencias!"
La victoria por 2-0 fue una muestra de la visión y la generosidad de Gakpo en el último tercio del campo. Reflexionando sobre la actuación del equipo, dijo a Sky Sports: "Creo que hoy fue un gran partido. Obviamente todavía hay algunas cosas que tenemos que mejorar, pero era una victoria muy necesaria para nosotros, y me alegro mucho de que hayamos conseguido los tres puntos".
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Isak iguala una hazaña histórica en Anfield
Mientras Gakpo llevaba la batuta, Isak aportó la pegada que ha sido el sello distintivo de su reciente resurgir. El internacional sueco atraviesa actualmente el mejor momento de su carrera, ya que ha igualado toda su cifra goleadora en la Premier League de la temporada pasada en solo tres partidos de este curso.
Su doblete en nueve minutos fue una demostración de puro instinto depredador, con ambos goles llegando a pase de Gakpo. Estos notables «nueve minutos de locura» hicieron que el ex del Newcastle alcanzara un hito que no lograba un jugador del Liverpool desde hacía más de una década. De hecho, Isak igualó una marca establecida por Maxi Rodríguez.
Iraola se estrena en Suffolk
El resultado fue especialmente significativo para el técnico Andoni Iraola, que por fin sumó sus primeros tres puntos en el banquillo del Liverpool. Después de iniciar su etapa con dos empates 2-2, había dudas sobre la capacidad del equipo para cerrar los partidos, pero esos temores quedaron disipados con una actuación muy seria en Suffolk. La victoria evitó que Iraola se convirtiera en el primer entrenador desde Brendan Rodgers en no ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la Premier League al frente del club.
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Van Dijk respalda a Gakpo para que brille en el Liverpool
El capitán Virgil van Dijk no tardó en elogiar el planteamiento táctico y la aportación individual de Gakpo. El defensa neerlandés dijo: "Creo que fuimos un poco más directos al principio, que es lo que queríamos, llevar el peligro a su campo y crear un poco de caos. Grandes goles. Cody estuvo sobresaliente. Gran victoria, y a por la siguiente".
Van Dijk también subrayó la importancia de que Gakpo siguiera en el club pese al interés de otros equipos durante el mercado de fichajes. "Enorme. Lo dije antes de que se cerrara el mercado de fichajes, es importante para nosotros y será importante esta temporada".
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