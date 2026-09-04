Gakpo fue el arquitecto del éxito del Liverpool el viernes por la noche, con una actuación que acalló cualquier conversación persistente sobre una posible salida de Anfield este verano. El delantero, que había estado en el centro de una intensa especulación sobre su futuro, demostró exactamente por qué sigue siendo una pieza vital en el sistema de Andoni Iraola.

Hablando después del partido, el internacional neerlandés se mostró de muy buen ánimo respecto a su conexión con Isak. "Sí, ya veremos. Siempre entrenamos juntos y siempre intentamos conocernos mejor. Ojalá podamos darnos asistencias muchas veces. ¡Ahora me debe unas cuantas asistencias!"

La victoria por 2-0 fue una muestra de la visión y la generosidad de Gakpo en el último tercio del campo. Reflexionando sobre la actuación del equipo, dijo a Sky Sports: "Creo que hoy fue un gran partido. Obviamente todavía hay algunas cosas que tenemos que mejorar, pero era una victoria muy necesaria para nosotros, y me alegro mucho de que hayamos conseguido los tres puntos".