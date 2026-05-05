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Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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«Me dan pena los aficionados»: João Pedro admite que «todos deben hacer examen de conciencia» en el Chelsea tras la abultada derrota en casa ante el Nottingham Forest

J. Pedro
Chelsea
Premier League
Chelsea vs Nottingham Forest

El Chelsea sufrió otra dura derrota en Stamford Bridge, y el Nottingham Forest ganó con comodidad. Joao Pedro admitió que la plantilla debe asumir su responsabilidad tras seis derrotas ligueras consecutivas que han destruido sus esperanzas de clasificarse para la Liga de Campeones.

  • El Chelsea toca fondo tras la derrota ante el Forest

    La mala racha del Chelsea continuó con una dolorosa derrota por 3-1 en casa ante el Forest, lo que amplió su racha de derrotas en la liga a seis partidos por primera vez desde 1993. La derrota les deja novenos y les excluye matemáticamente de la lucha por la Liga de Campeones. Solo les queda una opción remota: si el Aston Villa gana la Europa League y termina quinto, el sexto puesto les valdría para entrar en la máxima competición continental.

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    Joao Pedro anima a sus compañeros a asumir sus responsabilidades

    Tras el partido, João Pedro admitió que el Chelsea debe asumir su responsabilidad colectiva. Pidió disculpas a la afición y destacó que cada jugador debe analizar su rendimiento.

    «Encaramos el partido con un gol en contra muy temprano y eso complicó la remontada. Debemos evitar estos errores; en la Premier League cuesta revertir un marcador así. Todos, incluido yo, debemos analizar nuestro juego y mejorar. Lo siento por los aficionados; seguiremos trabajando para progresar».

  • Una tarde caótica agrava la situación del Chelsea

    El Chelsea vivió una tarde complicada: Cole Palmer falló un penalti y Malo Gusto provocó otro que Igor Jesus aprovechó para ampliar la ventaja del Forest.

    Joao Pedro reconoció: «Tenemos que mejorar; todos, incluido yo, debemos dar un paso al frente. La semana pasada ganamos al Leeds, esta no. Debemos ser constantes, seguir luchando por cada punto y ver qué logramos».

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    El Chelsea quiere terminar la temporada con buen pie

    El Chelsea, con la moral baja tras una racha negativa, debe recuperarse rápido para visitar Anfield. Los Blues necesitan estabilizar su juego antes de que acabe la temporada. Mientras, el Forest vuelve a Europa: recibe al Aston Villa en la ida de semifinales de la Europa League con una ventaja de 1-0.

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