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«¡Me dan ganas de llorar hasta desaparecer!» - Mikel Merino confiesa que temió no volver a jugar tras una «aterradora» lesión de cinco meses
El centrocampista se recupera de una fractura que ponía en peligro su carrera
El maestro de 29 años no juega desde que el Arsenal perdió 3-2 contra el Manchester United el 25 de enero. Ese día, Merino entró desde el banquillo, marcó, pero sufrió una extraña y grave fisura en el pie. La complejidad de la lesión requirió cirugía inmediata y un intenso programa de rehabilitación, truncando una temporada en la que había marcado cuatro goles y dado tres asistencias en 21 partidos de Liga.
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Merino describe la batalla psicológica
El campeón de Europa recordó la incertidumbre de su extraño diagnóstico y la montaña rusa emocional de la rehabilitación, y admitió la gran ansiedad que sintió al principio.
En declaraciones al canal oficial delclub, Merino dijo: «Era una fractura por estrés en una parte muy extraña del pie que ni siquiera los especialistas habían visto antes. Al principio fue muy raro, estaba asustado porque no teníamos ejemplos de esa lesión, así que no sabíamos qué esperar, cómo recuperarme ni si podría volver a jugar.
Al principio fue muy duro. Llevaba tiempo jugando con dolor, pero no esperaba una fractura tan grave en esa zona. Cuando me dijeron que estaría de baja cinco meses, solo podía pensar en perderme el Mundial y el final de temporada con mi equipo; no poder ayudarles me devastó.
«Me costó un par de días recuperarme, pero luego pensé: podía hundirme o mantener la cabeza alta y ser positivo. Decidí trabajar duro para mejorar otros aspectos; así afronto la vida».
La solidaridad en el vestuario impulsa la recuperación
Tras el primer impacto, el centrocampista técnico evitó aislarse en la enfermería y se mantuvo cerca del día a día del equipo en su camino hacia el título.
Destacando el apoyo transformador de la directiva del Arsenal y sus compañeros, Merino añadió: «¡Esta mañana me desperté como si fuera el primer día de colegio! Ver a todos y sentir su cariño es increíble.
«Mi pie está genial, ya ni lo noto. Estoy muy contento de estar hoy con los chicos. He entrenado muy duro, tanto en el campo como en el gimnasio con el equipo de preparación física y los fisioterapeutas, dando lo mejor de mí cada día para acercarme a la perfección cuando vuelva con el equipo. Me siento bien y en forma, estoy listo para regresar».
- AFP
La joya del continente pone el broche final a un año histórico
Merino lucha contra el reloj para llegar a punto al último partido de Liga del Arsenal, el domingo en casa del Crystal Palace. Su gran objetivo es ganarse un lugar en la final de la Liga de Campeones de la semana siguiente, aunque el derbi londinense sea una fiesta con entrega de trofeos. Mostrar su forma física en los entrenamientos es clave para cumplir su sueño: estar en la lista de España para el Mundial.