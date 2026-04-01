«Me da pena toda Italia»: Leonardo Spinazzola, visiblemente emocionado, se pronuncia tras la «enorme decepción» que supuso la derrota de la Azzurri en la final de la repesca del Mundial ante Bosnia y Herzegovina

La pesadilla de Italia en la escena internacional continuó el martes por la noche, ya que quedó condenada a una tercera ausencia consecutiva en el Mundial tras caer en la tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina. A pesar de adelantarse pronto en el marcador en la final de la repesca gracias a un gol de Moise Kean, los Azzurri sufrieron la expulsión de Alessandro Bastoni justo antes del descanso y acabaron viendo cómo Haris Tabakovic empataba el partido en el minuto 79.

La posterior tanda de penaltis resultó fatal para el equipo de Gennaro Gattuso, ya que Sandro Tonali fue el único jugador italiano que transformó su lanzamiento. Con Pio Esposito y Bryan Cristante fallando sus penaltis, Bosnia se aseguró su billete a Norteamérica con una contundente victoria por 4-1 en la tanda, dejando a los cuatro veces campeones del mundo en un estado de absoluta conmoción.