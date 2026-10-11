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«Me da igual»: Enzo Maresca resta importancia al veredicto de culpabilidad contra el Manchester City tras la victoria en Anfield
Sin hacer caso al ruido
El Manchester City goleó al Liverpool en Anfield y lanzó un mensaje contundente en su primer partido desde que fue declarado culpable de infringir 115 normas financieras de la Premier League. Maresca se mostró eufórico tras la victoria y restó importancia a la polémica.
Pese a encontrarse con una afición hostil que tachó al equipo de tramposo, insistió en que la plantilla debe centrarse únicamente en el fútbol. «El ruido siempre va a estar ahí, así que tenemos que aprender a lidiar con él. Pero, al mismo tiempo, tenemos que intentar hacer nuestro propio ruido, que consiste en ganar partidos, y eso es lo que hemos hecho hoy», dijo Maresca.
- Getty Images Sport
Aficionados y directiva desafiantes
El City suma ya seis victorias en seis partidos de la Premier League esta temporada. Varios altos cargos del club, entre ellos el consejero delegado Ferran Soriano y el director deportivo Hugo Viana, estuvieron presentes, un gesto que Maresca elogió por considerarlo fundamental.
«Dada la importancia del partido, fuera de casa contra el Liverpool, en Anfield, creo que fue una buena idea del club que estuviéramos todos juntos. Esa unión es lo que necesitamos en este momento», explicó. Erling Haaland compartió la opinión de su entrenador: «Es importante mantener la fortaleza mental, permanecer unidos y hacer aquello en lo que podemos influir. Lo que podemos [controlar] es jugar bien al fútbol y luchar juntos. Es lo único que podemos hacer».
Descartando el calendario de la apelación
El Manchester City se enfrenta a posibles sanciones severas, incluidas importantes deducciones de puntos o incluso la expulsión, si fracasa su recurso contra el fallo de la comisión independiente.
Sin embargo, a Maresca no le preocupa en absoluto cuánto pueda prolongarse el proceso legal. Preguntado por los plazos del recurso, respondió: «No te imaginas lo feliz que estoy. No me importa». El entrenador llegó a sugerir que la hostilidad actual de los aficionados rivales podría unir más al club. «Puede crear un sentimiento de unión con los aficionados. Ojalá podamos celebrar una victoria. Es lo único en lo que podemos centrarnos», añadió.
- AFP
¿Qué le espera ahora al Manchester City?
El Manchester City debe mantener ahora su inicio de temporada perfecto: lidera la Premier League con los 18 puntos posibles. Enzo Maresca y su plantilla centrarán rápidamente su atención en los próximos compromisos europeos y se prepararán para enfrentarse al Paris Saint-Germain en la Champions League, con el objetivo de acallar el ruido que los rodea con más actuaciones dominantes sobre el terreno de juego.
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