El Manchester City goleó al Liverpool en Anfield y lanzó un mensaje contundente en su primer partido desde que fue declarado culpable de infringir 115 normas financieras de la Premier League. Maresca se mostró eufórico tras la victoria y restó importancia a la polémica.

Pese a encontrarse con una afición hostil que tachó al equipo de tramposo, insistió en que la plantilla debe centrarse únicamente en el fútbol. «El ruido siempre va a estar ahí, así que tenemos que aprender a lidiar con él. Pero, al mismo tiempo, tenemos que intentar hacer nuestro propio ruido, que consiste en ganar partidos, y eso es lo que hemos hecho hoy», dijo Maresca.