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«Me considero preparado»: el entrenador del Shock se postula para suceder a Pep Guardiola en el Manchester City
Michel se declara preparado para ocupar el puesto de entrenador del Etihad
El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City se ha puesto seriamente en duda tras la decepcionante eliminación del equipo de la Liga de Campeones de la UEFA, tras caer derrotado en los dos partidos de los octavos de final contra el Real Madrid. La situación se ha agravado aún más al quedar el City a nueve puntos del líder, el Arsenal, en la clasificación de la Premier League.
Según el diario Daily Mail, Pep Guardiola se tomará un respiro tras la próxima final de la Carabao Cup contra el Arsenal el domingo para decidir si seguirá como entrenador del Manchester City más allá de esta temporada.
En declaraciones a La Otra Grada, según informa Estadio Deportivo, Michel Sánchez confirmó que está preparado para asumir el cargo de entrenador del Manchester City en caso de que Pep Guardiola se marche. «Me veo preparado. Me siento preparado para entrenar a cualquier equipo», afirmó, al tiempo que subrayó que cualquier posible fichaje «siempre depende de los clubes».
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Míchel: «Estoy listo para afrontar un reto como entrenador a nivel internacional»
Míchel abordó las inquietudes sobre una posible marcha al extranjero, especialmente en lo que respecta a la barrera del idioma, y afirmó: «Una de las dudas que me planteaba entrenar fuera de España era el idioma, pero estoy trabajando en ello».
Añadió: «Bromeo sobre mi nivel de inglés, pero me siento preparado para comunicarme en un entorno internacional», subrayando que esto elimina uno de los obstáculos habituales a los que se enfrentan los entrenadores españoles en el extranjero.
El español: «Este paso refuerza mis posibilidades de afrontar retos fuera de España, especialmente en competiciones como la Premier League, donde la comunicación es clave para gestionar el vestuario».
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La relación con el City Football Group
El notable trabajo de Michel con el Girona no ha pasado desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta la importancia del club dentro del City Football Group (CFG). Tras haber llevado al equipo catalán al ascenso, ya ha demostrado su capacidad para superar las expectativas sin apartarse de la filosofía táctica específica del club insignia del grupo.
Su familiaridad con la estructura y las expectativas del City Football Group lo convierte en un candidato interno lógico si el City busca garantizar la continuidad más allá de la era Guardiola. Michel ya está trabajando en estrecha colaboración con la dirección del City, tras haber discutido recientemente sus esfuerzos por integrar y desarrollar al joven jugador Claudio Echeverri. Afirmó: «Me considero preparado», lo que consolida aún más su posición como uno de los principales candidatos a tener en cuenta en el futuro.
Un estilo de gestión basado en la conexión
Aunque a menudo se elogia a Guardiola por sus innovaciones tácticas, Michel quiso destacar que su propio éxito se asienta sobre una base de gestión humana y comunicación clara. Insiste en que no posee una «varita mágica», sino que se centra en crear una cultura en la que cada persona se sienta valorada y conectada con el objetivo común.
El entrenador del Girona reveló que transmite un mensaje constante a sus jugadores al inicio de cada temporada: «Vivamos este año juntos». Es este enfoque centrado en las personas el que, según Michel, se puede aplicar a cualquier liga del mundo. Además, bromeó sobre la mejora de su inglés, dando a entender que ya se ha estado preparando para las exigencias únicas de la vida en la Premier League.
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