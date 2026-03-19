«Me considero preparado»: el entrenador del Shock se postula para suceder a Pep Guardiola en el Manchester City

El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City se ha puesto seriamente en duda tras la decepcionante eliminación del equipo de la Liga de Campeones de la UEFA, tras caer derrotado en los dos partidos de los octavos de final contra el Real Madrid. La situación se ha agravado aún más al quedar el City a nueve puntos del líder, el Arsenal, en la clasificación de la Premier League.

Según el diario Daily Mail, Pep Guardiola se tomará un respiro tras la próxima final de la Carabao Cup contra el Arsenal el domingo para decidir si seguirá como entrenador del Manchester City más allá de esta temporada.

En declaraciones a La Otra Grada, según informa Estadio Deportivo, Michel Sánchez confirmó que está preparado para asumir el cargo de entrenador del Manchester City en caso de que Pep Guardiola se marche. «Me veo preparado. Me siento preparado para entrenar a cualquier equipo», afirmó, al tiempo que subrayó que cualquier posible fichaje «siempre depende de los clubes».