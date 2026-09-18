«Me alegro de que haya venido»: Hansi Flick elogia el impacto instantáneo de Karim Adeyemi mientras cambia la jerarquía del Barcelona

Al abordar la rápida adaptación de su nuevo fichaje en España, Flick abrió su rueda de prensa previa al partido hablando de la velocidad endiablada del delantero y de su influencia positiva dentro del vestuario.

Al valorar tanto las cualidades físicas como el carácter del joven atacante, dijo: "Karim Adeyemi es rapidísimo, aunque no estoy seguro de que sea el más rápido de todos los jugadores a los que he entrenado. Alphonso Davies se le parece en ese sentido. Es un chico joven y una gran persona, respeta mucho a sus compañeros y todo el mundo le quiere".

Al reflexionar sobre el impacto del jugador sobre el terreno de juego y su decisión de dejar atrás una etapa difícil en la Bundesliga, el técnico continuó: "Su rendimiento lo hace todo más fácil. Creo que no estaba pasando por un buen momento en Alemania y le vino bien cambiar de aires y mudarse a otro país. Me alegro de que viniera".

Al reiterar su total confianza en que la destacada actuación ante el Santander fue solo el principio, Flick concluyó: "Confío en Karim al 100 % y apuesto por él. Veremos más partidos suyos como el del miércoles".