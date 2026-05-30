De Bruyne se quejaba de su papel en el equipo y del enfoque negativo del exentrenador del Chelsea y del Tottenham. Su talento se vio limitado por un sistema que priorizaba la defensa sobre la creatividad, y solo jugó 21 partidos debido a una lesión recurrente en el tendón de la corva que lo mantuvo fuera durante largos periodos. A pesar de sus cinco goles y cuatro asistencias, la campaña resultó frustrante a nivel personal para el mediapunta.

El jugador de 34 años consideró que nunca se le utilizó en su posición más eficaz, y declaró: «Nunca pude jugar realmente en mi posición. Es lo que hay. Siempre lo di todo. Jugué bastante, incluso después de mi lesión, así que, para mí, en realidad todo está bien».

Añadió: «Jugamos muy atrás. Marcar un gol por partido con un 5-4-1 no es gran cosa. Al inicio también nos replegábamos mucho. Nuestro máximo goleador hizo 10 tantos, así que las cifras no son buenas, pero en cuanto a nivel de juego creo que estuvo bien».