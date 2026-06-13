McTominay, el «Trainspotting», lidera a Escocia: al Mundial con la Tartan Army más fuerte de la historia

Al ritmo de las gaitas, los aficionados esperan el debut en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts: En un Grupo C complicado, con la selección de Ancelotti y los campeones de África, Escocia necesita ganar con claridad a la selección caribeña, ya que también avanzarán los ocho mejores terceros de doce. McTominay, pese a un problema estomacal, estará en el once, al igual que McGinn, reciente campeón de la Europa League con el Aston Villa, y Che Adams, del Torino. También figura Shankland, autor de una gran temporada con el Hearts, segundo en la Premier escocesa tras el Celtic y recién fichado por los Rangers. El capitán Andy Robertson, recién fichado por el Tottenham de Roberto De Zerbi, lidera un plantel que ilusiona a los cerca de 30 000 seguidores esperados en Boston. Para facilitar su asistencia, el primer ministro John Swinney ha logrado de Carlos III una festividad especial el lunes.







