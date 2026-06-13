Scott McTominay, al estilo «Trainspotting», lo tiene claro: «Elige Escocia». En los últimos días ha arrasado en redes un anuncio protagonizado por el centrocampista del Nápoles, inspirado en la película de culto de Danny Boyle, ambientada en Edimburgo y protagonizada por Ewan McGregor. En él, el mejor futbolista de la Serie A del año pasado recorre su ciudad de adopción y recuerda que «no se puede elegir dónde nacer, pero sí a quién apoyar».Bajo el Vesubio muchos animarán al referente de la selección de Steve Clarke, la Tartan Army, que regresó al Mundial tras 28 años gracias a McFratm, como le llaman los napolitanos. El debut es esta noche a las 3 contra Haití, antes de medirse a Marruecos y Brasil.
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McTominay, el «Trainspotting», lidera a Escocia: al Mundial con la Tartan Army más fuerte de la historia
EL EJÉRCITO TARTÁN MÁS FUERTE QUE NUNCA Y EL PERMISO DEL REY CARLOS
Al ritmo de las gaitas, los aficionados esperan el debut en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts: En un Grupo C complicado, con la selección de Ancelotti y los campeones de África, Escocia necesita ganar con claridad a la selección caribeña, ya que también avanzarán los ocho mejores terceros de doce. McTominay, pese a un problema estomacal, estará en el once, al igual que McGinn, reciente campeón de la Europa League con el Aston Villa, y Che Adams, del Torino. También figura Shankland, autor de una gran temporada con el Hearts, segundo en la Premier escocesa tras el Celtic y recién fichado por los Rangers. El capitán Andy Robertson, recién fichado por el Tottenham de Roberto De Zerbi, lidera un plantel que ilusiona a los cerca de 30 000 seguidores esperados en Boston. Para facilitar su asistencia, el primer ministro John Swinney ha logrado de Carlos III una festividad especial el lunes.
DE DALGISH A HENDRY, EL REGRESO DE «FLOWER OF SCOTLAND»
Tras veinte años sombríos, Escocia renace. En los 70 y 90, con estrellas como Kenny Dalglish y Colin Hendry, el equipo nunca faltaba a las grandes citas: Disputó cinco de cinco Mundiales (1974-1990) y tres Eurocopas (1992, 1996 y 2020). El artífice es el seleccionador Steve Clarke, nacido en el corazón de las industrias del sal y el carbón. Tras ser segundo en el Aston Villa y técnico principal en Kilmanrock, asumió en 2019 el reto de regenerar a la selección escocesa y lo está logrando con éxito. Jugadores y aficionados se funden en un mismo espíritu, como demostró el himno «Flower of Scotland», cantado a pleno pulmón en las noches mágicas de Hampden Park.
KILT Y ESPERANZAS
Esta vez se puede soñar con la llamada «mejor Tartan Army de la historia». Con jugadores de la Premier, la Championship y los grandes de Escocia, más los italianos Billy Gilmour (Nápoles) y Lewis Ferguson, el nivel es indudable. Ayer, el aeropuerto londinense de Heathrow se llenó de aficionados escoceses con sus kilts a cuadros y calcetines altos, listos para apoyar a su selección hasta el final.