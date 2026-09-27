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Gianluca Minchiotti
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McKennie desatado en el Oktoberfest: canta a pleno pulmón y se sube a las atracciones

W. McKennie
Juventus

El estadounidense de la Juventus, no convocado por su selección, aprovechó los días de descanso concedidos por Spalletti para unas vacaciones en Alemania

Continúa la larga pausa por las selecciones, pero hay quien la aprovecha para desconectar y concederse unos días de relax. Es el caso de Weston McKennie, centrocampista de la Juventus, que no ha sido convocado por Estados Unidos. El seleccionador Mauricio Pochettino, de hecho, ha decidido no llamar al jugador nacido en 1998, que venía de un problema muscular y acaba de regresar a los terrenos de juego. McKennie ha aprovechado así el parón para concederse unas breves vacaciones en el extranjero, haciendo escala en el Oktoberfest de Múnich.

  • EN EL OKTOBERFEST, CANTOS Y ATRACCIONES

    La Juventus, que permanecerá parada durante dos fines de semana a causa de los compromisos de las selecciones, ha concedido cinco días de descanso a los jugadores que se han quedado en la Continassa. El equipo volverá a entrenarse la próxima semana a las órdenes de Luciano Spalletti. Entre quienes han elegido aprovechar la pausa para viajar está también McKennie. El estadounidense compartió en las historias de Instagram algunos momentos de su jornada en el Oktoberfest junto a sus amigos: primero, un vídeo en el que baila y canta a pleno pulmón; después, algunas imágenes en las atracciones, mostrando toda su diversión durante el viaje a Baviera.

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  • McKennie y Alemania

    Recordemos que el vínculo de McKennie con Alemania es fuerte. De los seis a los nueve años vivió en Kaiserslautern, en Alemania, cerca de la base aérea de Ramstein, donde su padre estaba destinado. Y que después jugó con la camiseta del Schalke entre 2017 y 2020.

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