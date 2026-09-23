Mbappé: «¿Yo como Cristiano Ronaldo en el campo a los 41 años? Imposible, seamos sinceros. No ocurrirá»

Preguntado por Michael Olise , al que en Alemania y España sitúan como el primer gran objetivo de futuro para el Real Madrid, Mbappé respondió así: "He oído los rumores, pero son cosas que conozco bien y que también pasaban cuando yo estaba en el PSG. Creo que no es respetuoso aconsejar a un jugador al que conozco bien que cambie de equipo y deje el que tiene actualmente. El Bayern es un gran club y allí Michael puede lograr grandes éxitos. Sí, claro, está el hecho de que a uno como él lo quieren todos los clubes del mundo. Estamos hablando de un jugador excepcional".





Después, a la estrella de Francia le preguntaron por Cristiano Ronaldo, ídolo de la infancia de Mbappé y ahora en el centro de muchas polémicas en Portugal por el hecho de que haya sido convocado también en la nueva etapa y de que siga siendo el delantero titular de los lusos. "¿Yo, como él, todavía en activo y en la selección a los 41 años? Hay que ser honestos: teniendo en cuenta la selección en la que juego, Francia nunca me permitirá jugar hasta los 41 años (ríe, ndr). Sin embargo, Cristiano demuestra que, si se está bien física y mentalmente, es posible jugar a niveles increíblemente altos durante mucho tiempo. En mi caso, sin embargo, no creo que vaya a pasar", concluyó.