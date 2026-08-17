Kylian Mbappé ha conservado su puesto como el jugador masculino con la valoración más alta compartida, con 91 de media, pero, en lugar de estar acompañado por Mohamed Salah, ahora está igualado por Erling Haaland, que ha subido de 90 a 91. La superestrella del Real Madrid y la máquina de hacer goles del Manchester City son los dos únicos hombres que alcanzan este año la marca de 91, consolidándose como el dúo definitivo a batir en el terreno virtual.

Por detrás de la pareja de cabeza, el nivel de talento sigue siendo increíblemente profundo, con varias estrellas fijadas en una valoración media de 90. El referente del centro del campo del Manchester City, Rodri, y Ousmane Dembélé, del Paris Saint-Germain, están entre los que se quedan a solo un punto de los líderes. Se les unen en el club del 90 Harry Kane, del Bayern de Múnich, y el emergente Michael Olise, que ha recibido una enorme mejora de cuatro puntos tras su explosivo inicio de etapa en Baviera.