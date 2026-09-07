Mbappé: soy el mejor del mundo y marco más que Raphinha y Dembélé

Sobre las críticas relacionadas con su rendimiento defensivo, y al ser preguntado sobre si él y Vinicius Junior debían presionar más, especialmente porque jugadores como Ousmane Dembélé y Raphinha presionan más que ellos, Mbappé respondió de manera irónica antes de dar su respuesta seria.

Dijo: "Si quisiera responder de forma estúpida, te diría que marco más goles que los jugadores que mencionaste, y por tanto ellos deberían marcar más para ser como yo".

Y añadió: "Cada jugador tiene características diferentes".

La estrella francesa aclaró: "Pero soy inteligente, así que te respondo que debo mejorar. Sin embargo, no me gustan las comparaciones, porque hago muchas cosas que otros no hacen".

Mbappé continuó hablando sobre el aspecto defensivo: "Todos tenemos que mejorar, y eso es algo normal para cualquier jugador. Cada persona es diferente, y tenemos que hacer las cosas con inteligencia. No me gustan las comparaciones, es un debate que no acaba. Todos necesitamos evolucionar en este aspecto, y también en la posesión del balón. Esa es la naturaleza de la vida dentro de un equipo del más alto nivel".

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