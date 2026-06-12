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Mbappé sobre el partido contra Senegal: «Nos enfrentaremos a los campeones de África»

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No estamos obsesionados con vengarnos de Argentina

Kylian Mbappé, estrella de Francia, admitió que debutar contra Senegal en el Mundial 2026 será complicado.

Francia comparte el Grupo I con Senegal, Noruega e Irak.

En una entrevista con el canal M6, recogida por el diario AS, Mbappé afirmó: «Nos hemos preparado bien. Sabemos que el camino será difícil, pero estamos listos para competir e intentar llegar a la final».

Y añadió: «¿Senegal es un rival difícil? Son los campeones de África. No sé si será Senegal o Marruecos».

Senegal ganó la Copa Africana de Naciones 2025 al vencer 1-0 a Marruecos, anfitrión del torneo, aunque la Confederación Africana de Fútbol le retiró el título y se lo otorgó a los Leones del Atlas.

Y concluyó: «Hay una historia común entre Senegal y Francia, y eso le da al partido aún más emoción».

  • Kylian MbappeGetty

    La obsesión por la revancha contra Argentina

    Kylian Mbappé afirmó que prefiere liderar a Francia hacia el título mundial antes que anotar goles.

    Aseguró que preferiría quedarse sin anotar si eso significara ganar el trofeo y afirmó que hará lo necesario para llegar a la final del 19 de julio.

    Sobre la revancha contra Argentina, añadió: «Aunque ganemos este Mundial, no seremos campeones tres veces seguidas; no podemos cambiar la historia. Nos derrotaron y se lo merecieron».

    Y añadió: «En el vestuario no hay obsesión por vengarnos de Argentina. Si nos enfrentamos a ellos, competiremos, pero no es algo que tengamos en mente».

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