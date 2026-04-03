Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, afirmó que no se arrepintió de su salida de su anterior equipo, el París Saint-Germain, que se coronó con el título de la Liga de Campeones de Europa al año siguiente.

A pesar de haber conquistado títulos importantes en su carrera, el más destacado la Copa del Mundo, Mbappé aún no ha ganado el trofeo de “las orejonas”, pese a haber logrado cifras individuales asombrosas en el torneo continental.

Mbappé jugó 7 temporadas con el París Saint-Germain entre 2017 y 2024, pero el equipo no pudo ganar la Champions; y al año siguiente de su marcha, el gigante francés conquistó el título por primera vez en su historia.

Mientras tanto, Mbappé no logró coronarse con el Real Madrid en el torneo continental en su primera temporada, y busca romper su mala racha en la actual, ya que el conjunto merengue alcanzó los cuartos de final y se enfrentará al Bayern Múnich más adelante, a finales de marzo.

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