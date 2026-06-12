Mbappé rechaza la idea de Deschamps como seleccionador de Italia: «Sería horrible, es de los nuestros, es francés»

«Dejaré este trabajo lo más tarde posible. Ejercer esta profesión es mi adrenalina y, mientras me sienta capaz, seguiré. No soy de los que pueden vivir sin saber qué haré al día siguiente, aunque eso no me impediría tomarme un descanso si fuera necesario», había dicho Deschamps. La liga italiana sigue siendo de gran calidad, con muchos entrenadores y jugadores de primer nivel. «Veo que muchos entrenadores con un pasado concreto en ciertos clubes acaban dirigiendo a otros equipos». ¿Y si, en vez de un club italiano, Deschamps llegara a entrenar a la selección italiana? Es una idea que no convencería a Mbappé.



