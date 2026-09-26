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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Mbappé, lesión en el tendón: malas sensaciones, el Real Madrid preocupado, ¿se pierde el Roma y el Clásico contra el Barcelona?

K. Mbappe
Francia
Real Madrid

El número 10 de Francia se lesionó contra Turquía: ¿cuántos partidos tendrá que perderse?

Francia y el Real Madrid están preocupados por el estado de Kylian Mbappé, que se lesionó en el partido ganado el viernes por la noche por la selección francesa contra Turquía. «La lesión de Mbappé no pinta bien, tendrá que volver a Madrid»: Zinedine Zidane, anoche en su debut en el banquillo de Francia, en el partido ganado por 1-0 precisamente gracias a un gol de Mbappé, se expresó así al término del encuentro disputado en el Al Kocaeli Stadium. Primero el gol, luego la lesión para el número 10: Mbappé firmó el primer tanto de la era Zidane en el banquillo de Francia, desbloqueando el duelo de la Nations League contra Turquía, pero se vio obligado a dejar el campo por un dolor en la rodilla izquierda.


A las pocas horas llegó el comunicado de la federación francesa que confirma la lesión en la rodilla izquierda: «Kylian Mbappé se ha lesionado la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y es baja para el resto de la concentración. Buena recuperación, Kylian».


Mbappé tendrá que perderse, por tanto, los partidos contra Bélgica (28 de septiembre), Italia (2 de octubre) y de nuevo Bélgica (5 de octubre).

  • EL REAL MADRID, PREOCUPADO. MALAS SENSACIONES

    Naturalmente, también hay una gran preocupación en Madrid, donde al Real Madrid de José Mourinho le espera una serie de partidos importantes después del parón, una secuencia que tendrá su punto álgido el 25 de octubre, en el Clásico contra el Barcelona. El calendario del Real Madrid, tras el parón, contempla estos compromisos: Villarreal (10 de octubre), Roma (14 de octubre), Sevilla (18 de octubre), Leipzig (21 de octubre), Barcelona (25 de octubre). ¿Conseguirá recuperarse la estrella francesa durante el parón o tendrá que perderse también alguno de estos compromisos? Entre los espectadores interesados, obviamente, también está la Roma, que recibirá al Real Madrid en el Olímpico en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.


    A la espera de un parte oficial por parte del Real Madrid, la prensa española, y en particular As, habla de «malas sensaciones».


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  • BALÓN DE ORO

    La preocupación de Mbappé se centra, además de en el Real Madrid, también en el Balón de Oro, un codiciado objetivo individual por el que Mbappé compite junto a Yamal, Kane y unos pocos más. El francés, en estos últimos días, no ha ocultado su deseo de ganar el Balón de Oro y los próximos partidos habrían sido una buena ocasión para intentar convencer a quienes, entre los votantes, siguieran indecisos.

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