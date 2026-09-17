Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, abrió numerosos e importantes temas en torno a su experiencia con el club merengue, desde que tomó la decisión de trasladarse a la capital española hasta el inicio de una nueva etapa en su carrera con la camiseta de uno de los mayores clubes del mundo.

En una entrevista exclusiva con el diario español As, Mbappé habló sobre su relación con el Real Madrid, los entresijos de su fichaje por el equipo, sus aspiraciones con el club, además de su visión de la competencia con el Barcelona, y también se refirió a Lamine Yamal, Vinicius Junior y Jude Bellingham, así como a su anterior experiencia en el Paris Saint-Germain y su relación con José Mourinho.

El delantero francés también abordó la carrera por el Balón de Oro, su ambición de conseguir más títulos con el Real Madrid y el objetivo que aspira a alcanzar en los próximos años, en una entrevista en la que reveló muchos detalles relacionados con su trayectoria y sus aspiraciones.

He aquí el texto de la entrevista: