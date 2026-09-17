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MbappeGetty Images
Traducido por

Mbappé habla sin líneas rojas: los secretos del Real Madrid y su postura sobre Vinícius, Yamal y Mourinho

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
K. Mbappe
Vinicius Junior
L. Yamal
J. Bellingham
J. Mourinho
España
Francia
Brasil
Inglaterra
Portugal

El capitán de Francia abre todos los frentes

Kylian Mbappé, la estrella del Real Madrid, abrió numerosos e importantes temas en torno a su experiencia con el club merengue, desde que tomó la decisión de trasladarse a la capital española hasta el inicio de una nueva etapa en su carrera con la camiseta de uno de los mayores clubes del mundo.

En una entrevista exclusiva con el diario español As, Mbappé habló sobre su relación con el Real Madrid, los entresijos de su fichaje por el equipo, sus aspiraciones con el club, además de su visión de la competencia con el Barcelona, y también se refirió a Lamine Yamal, Vinicius Junior y Jude Bellingham, así como a su anterior experiencia en el Paris Saint-Germain y su relación con José Mourinho.

El delantero francés también abordó la carrera por el Balón de Oro, su ambición de conseguir más títulos con el Real Madrid y el objetivo que aspira a alcanzar en los próximos años, en una entrevista en la que reveló muchos detalles relacionados con su trayectoria y sus aspiraciones.

He aquí el texto de la entrevista:

  • ¿Es el Real Madrid el club que imaginabas cuando eras niño y soñabas con jugar aquí?

    Sí, exactamente. Estaba esperando al mejor club del mundo, y recibir mucha pasión y cariño de la afición del Real Madrid en todo el mundo.

    Cuando llegué aquí ya tenía cierto estatus, pero cuando te conviertes en jugador del Real Madrid pasas a otro nivel, un nivel superior. Creo que si quieres formar parte de la historia del fútbol, tienes que pasar por el Real Madrid.

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  • ¿Y encontraste lo que buscabas?

    He encontrado más tranquilidad. En Francia echaba de menos esa tranquilidad en mayor medida. Quería aprender una nueva cultura y adaptarme rápidamente a la cultura española.

    Todavía me queda algo de tiempo por delante, por supuesto, pero cada día me siento mejor en España. No me he sentido ni por un momento infeliz aquí, salvo al principio, cuando no tenía casa. Cuando no tienes casa, sientes algo extraño, porque siempre quieres volver a tu hogar y estar con tu familia. Y en cuanto tuve mi casa, he sido siempre feliz en Madrid y en España.

  • El Real Madrid, España y la ciudad de Madrid: ¿fueron como esperabas?

    Sí, al 100%. No ha sido ni un 1% menos de lo que esperaba. Jugar en el Santiago Bernabéu cada semana es un gran privilegio, y recibir todo este apoyo de la afición es algo maravilloso. He encontrado en España algo que no esperaba, ya que he recibido apoyo de todo el país.

    Me encanta vivir aquí. Era la primera vez que vivía fuera de mi país, fue un momento importante en mi vida y estoy muy feliz de haber tomado esta decisión. Jugar en el Bernabéu siempre es emocionante por su carácter legendario y su historia. Cada partido representa una nueva oportunidad.

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  • Florentino Pérez estuvo persiguiendo tu fichaje durante años hasta que finalmente lo logró. ¿Qué papel desempeñó en tu traspaso?

    Es la persona que me trajo aquí. Estuvimos en contacto durante los diez años previos a mi llegada. Siempre mostró cariño y comprensión ante cada decisión que tomé, ya fueran decisiones positivas o negativas para el Real Madrid. Siempre me decía que algún día jugaría en el Real Madrid, y aquí estoy, y estoy muy feliz. Por eso debo agradecerle todo lo que ha hecho y sigue haciendo por mí. Es el mejor presidente de club del mundo.

  • ¿Hubo algo en concreto que te convenciera para fichar por el Real Madrid?

    Si soy sincero, nada ni nadie necesita convencerme para fichar por el Real Madrid. En mi historia con el Real Madrid, quería venir, pero no fue posible antes. En el fútbol hay momentos y decisiones que no dependen de ti.


    Hay una cuestión de timing en el fútbol, y tienes que esperar hasta que todo esté en su sitio para el traspaso. Todos los que estaban conmigo sabían que en algún momento querría jugar en el Real Madrid. No había ninguna duda sobre mi deseo de venir, pero a veces, cuando no es posible, no puedes evitarlo, y tienes que aceptarlo. Por supuesto que hay decepción, pero la vida de un futbolista se basa en mirar hacia adelante y no hacia atrás.


    Nadie necesitó convencerme para venir al Real Madrid, ni siquiera Florentino Pérez, a pesar de su gran figura. Para mí estaba claro.

  • He jugado a las órdenes de Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa y ahora con Mourinho... ¿Qué comentario tienes al respecto?

    Los cuatro entrenadores son figuras importantes en el fútbol. Siempre fue un privilegio formar parte de la trayectoria de estos cuatro. Aprendí de todos ellos porque cada uno tiene una manera completamente diferente de ver el fútbol. Todos son ganadores en su carrera, y siempre aprendes de ellos.

    Pero es cierto que con Mourinho es diferente. Es una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida. Es un líder. Lo sabía antes de su llegada, pero cuando lo ves cada día, te das cuenta de que es una persona excepcional y un entrenador legendario que ha dejado su huella en su época y seguirá haciéndolo con nosotros, sin duda.

  • ¿Te retó Mourinho a marcar 50 goles?

    No, no me fijó una cifra, sino que me pidió marcar goles. Yo no me pongo límites ni un objetivo concreto de goles, porque no sabes lo que ocurrirá durante la temporada, y fijar un número determinado de goles significa ponerte límites, y yo no quiero eso.

    Si marco muchos goles seré muy feliz, y si marco menos también seré feliz, pero trabajo en cada partido para ayudar a mi equipo y me concentro en cada momento.

  • ¿Qué les dices a los que creen que no haces otra cosa que marcar goles?

    Esa es su opinión. Con el paso de los años y la experiencia adquirida, he aprendido que cada persona tiene su opinión sobre el fútbol, y hay que aceptarlo. A veces tienen la misma visión que tú, y a veces es distinta. No hay una única forma de ganar en el fútbol, hay millones de formas, y por eso siempre estoy abierto a escuchar.
    Hay personas que solo buscan provocar o hacer daño, pero yo siempre estoy abierto a hablar con quien quiera debatir sobre fútbol partiendo de una idea clara y una visión definida, tanto si lo ven de una manera como de otra. Y también puedes aprender de ello.

  • El Balón de Oro asoma en el horizonte: ¿qué necesita el jugador para conquistarlo?

    Quizás sea el resultado de un buen año, pero eso no depende de mí.

    Mi objetivo siempre es ayudar a mis compañeros, dar lo máximo de mí y convencer a las personas que votan. Al final, son personas como tú las que votan. Mi trabajo se limita a convencer a los votantes a través del fútbol.

  • ¿Qué jugador prefieres que gane el Balón de Oro este año?

    Esto no es asunto mío, porque no pienso en lo que puedo hacer para ganarlo. Lo más importante para mí es que el Balón de Oro regrese al Real Madrid, porque es el mejor equipo del mundo. Debe volver al Bernabéu y a la afición del Real Madrid, y regresar a todas esas personas para darles felicidad.

    Esa gente lo merece más que nadie. Cuando eres jugador del Real Madrid, tienes que competir por todos los premios. El Balón de Oro es un premio, y lucharé por intentar devolverlo al Real Madrid. Hay muchos jugadores que consiguieron traerlo hasta aquí, y quiero ser uno de ellos.

  • Los premios individuales son importantes, pero también ha llegado el momento de construir éxitos colectivos, ¿no es así?

    Esto forma parte de la construcción de las victorias y los títulos colectivos que llegarán en la segunda mitad de la temporada.

    No podemos dormir durante seis meses y luego decir que queremos ganarlo todo. El fútbol no funciona así, y no es tan sencillo.

    Por eso ahora estamos muy concentrados con el entrenador, el club y la estructura que tenemos. Estamos muy centrados en lo que debemos hacer, pero tenemos que demostrarlo en el campo, como siempre.

  • ¿Deberían los jugadores del equipo ser amigos?

    Debemos ser buenos, estar unidos y trabajar por un objetivo común, que es el éxito y la gloria. ¿Eres amigo de todos en el diario «As»? Esto se ha hecho más presente con la nueva generación de aficionados, porque las redes sociales lo ponen todo bajo los focos.

    Si uno no saluda al otro, o si alguien no sonríe, empiezan los comentarios. Pero es normal. Sabemos que las cosas son así, e intentamos hacer lo mejor posible para que no salgan a la luz cosas que no son reales. Lo más importante es el Real Madrid.

  • ¿Con quién encaja más: Vinicius o Bellingham?

    Son muy diferentes. En el campo hacen cosas totalmente distintas. Hay facetas del juego en las que estoy mejor con Jude, y otras con Vini o Güler o Brahim o Diomandé o Espinho.

    Espi marcará muchos goles esta temporada, tiene una relación especial con la portería.

  • ¿A qué jugador ficharías para el Real Madrid?

    Cristiano, Zidane, Ronaldo, si pudieran volver, la calidad nunca se pierde.

    Son iconos del Real Madrid, dieron mucho al club y todavía siguen brindando mucha ilusión a su afición.

  • Nos vamos al Mundial: ¿qué pasó ante España?

    Ellos ganaron, y en el fútbol cuando ganas tienes razón.

    Creo que nos equivocamos en el planteamiento del partido desde el principio, y después, cuando te enfrentas a un equipo al que le gusta conservar el balón y tener la posesión, y vas por debajo en el marcador, la cosa se vuelve aún más difícil.

    No fue un buen día para nosotros, y en el Mundial no hay partido de ida y vuelta como en la Liga de Campeones.

    No ofrecimos el partido que debíamos ofrecer, así de simple. Y creo que era una oportunidad para nosotros, pero trabajaremos para conseguir otras oportunidades.

  • ¿Qué ocurre cuando pasas tres o cuatro partidos sin marcar? ¿Te obsesionas con ello?


    No espero tres o cuatro partidos, con uno me basta. El partido en el que no marco se me hace difícil, pero me gusta esa sensación, porque el jugador que se acostumbra a marcar de forma continua, cuando no marca en dos partidos, la gente lo nota y habla de ello.

    Eso te genera cierta rabia, y así vas al siguiente partido con mayor determinación por resolverlo. No me ha pasado muchas veces en mi carrera encadenar varios partidos seguidos sin marcar. La gente te anima, y si lo gestionas bien, te da más determinación, y todo puede volver a su cauce.

    Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

  • ¿Es fácil marcar?

    No, porque si fuera fácil todos marcarían goles, y no todos marcan, y eso no es algo malo. Cada uno tiene su función en el campo. No todos marcan, ni todos dan buenos pases o presionan.

    Para mí, marcar goles es lo más difícil, pero el fútbol no es fácil en ninguna posición.

    En el Real Madrid, que representa la cima del fútbol mundial, todo el que está aquí, dentro y fuera del campo, es de la élite en su profesión; no es algo fácil.

  • Yamal dijo recientemente que él y tú sois los dos mejores jugadores del mundo. ¿Qué opinas?

    Es un jugador con muchísimo talento, y tengo la sensación de que tendrá una gran carrera. Le deseo lo mejor a él, a su familia y a todos los que le rodean.

  • El Real Madrid es un equipo que reúne a estrellas del más alto nivel mundial. ¿Está Diomande a ese nivel?

    Está en una etapa de su carrera; estamos construyendo la relación entre los jugadores y el grupo, y Diomandé forma parte de eso en este momento. Desde su llegada a Valdebebas, vimos desde el primer día que tiene la calidad.

    Después la gente habla mucho durante los partidos sobre la cifra de los 140 millones y cosas de ese estilo.

    Es un jugador joven de 19 años, pero la calidad está aquí. La vemos, y ya ha demostrado que posee cualidades destacadas.

    Intentamos protegerlo, a él y a todos los jugadores del equipo, porque al final vamos a necesitar a todos. La temporada es muy larga, y si queremos competir por todos los títulos, no podemos depender solo de 11 jugadores.

  • Y ahora ha llegado la hora del derbi: es un partido especial, ¿verdad?

    Es un partido que siempre queremos jugar, tiene mucha tensión, sabemos que el derbi significa mucho para la afición del Real Madrid y para nosotros también. Es el tipo de partidos que ansías jugar, y en este caso fuera de nuestro estadio.

    Me gusta mucho jugar lejos del Bernabéu.

    Ahí se ve la personalidad de los jugadores, y es importante tener personalidad en este tipo de partidos.

    Queremos continuar con la racha de victorias, con sacrificio, compromiso y personalidad.

  • ¿Es el Barcelona el mayor rival esta temporada? Han comenzado la temporada con mucha fuerza.

    Bien por ellos, no me gusta hablar de otros equipos porque no estoy con ellos y no sé lo que hacen.

    Han ganado algunos partidos, pero la temporada aún está en sus inicios.

  • Envió un mensaje a la afición del Real Madrid, que en ocasiones siente preocupación

    El mensaje es la ambición y la exigencia de más. Es el Real Madrid y lo entiendo. Como en todo, hay un contexto.

    A veces, cuando ganamos, ven que el partido fue difícil, y a veces no lo es. Necesitamos al Bernabéu ahora, porque es el mejor estadio del mundo, y tenemos a la mejor afición del mundo, y cuando la afición está con nosotros nos volvemos mucho más fuertes.

    Pero también entiendo la magnitud de las exigencias. No ganamos nada la temporada pasada, y la afición ya está cansada de eso, y hay una parte que entiendo que es normal.

    Pero también tienen que entender que, si queremos ganar títulos, no lo haremos sin ellos. Con toda la calidad y con todo el compromiso, no ganaremos sin ellos. Lo que pido es que nos movamos juntos, de la mano. De esta manera seremos mucho más fuertes.

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