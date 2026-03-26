Los goles de Mbappé y Ekitike decidieron el partido amistoso de alto nivel entre Brasil y Francia, disputado en el Gillette Stadium de Foxborough, en Massachusetts (Estados Unidos). Excelente actuación del delantero del Real Madrid, que abrió el marcador en la primera parte con un gran gol tras una asistencia de Dembélé, su rival en la Liga con el Barcelona. El gol de los verdeoro lo marcó Bremer.
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Mbappé-Ekitike: Francia vence a Brasil en un partido amistoso disputado en Estados Unidos. Expulsión de Upamecano; gol de Bremer
EL PARTIDO
A pesar de ser un partido amistoso, el encuentro entre Brasil y Francia fue todo un partido. Las dos selecciones lo dieron todo, con un Mbappé en plena forma. El remate por encima del portero con el que, en el minuto 32, abrió el marcador tras un pase en profundidad de Dembélé fue perfecto.
En la segunda parte, la situación se complicó para Francia con la expulsión de Upamecano por una falta sobre Wesley, del Roma. Los franceses, sin embargo, encontraron fuerzas para marcar el 2-0 con Ekitiké en el minuto 65, antes de que el gol de Bremer, en el 78, encendiera el final. Los verdeoro lo intentaron, pero no lograron encontrar el gol del empate.